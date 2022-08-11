كرة سلة - منتخب الناشئات يتأهل إلى كأس العالم بعد الفوز على مدغشقر وبلوغ نهائي إفريقيا

حجز منتخب آنسات مصر لكرة السلة تحت 18 عاما مقعده في كأس العالم 2023 المقرر إقامتها بإسبانيا بعد التأهل إلى نهائي أمم إفريقيا.

وتغلب منتخب ناشئات مصر على مدغشقر في نصف نهائي إفريقيا بنتيجة 98-66 بالبطولة المقامة في مدغشقر.

وكان منتخب مدغشقر قد تقدم مع نهاية الربع الثاني بنتيجة 43-41 قبل أن تعود آنسات مصر لحسم بطاقة التأهل.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مواجهة مالي ضد أنجولا لمواجهته في النهائي.

ونجحت جنا الألفي لاعبة منتخب مصر للناشئات في تسجيل 34 نقطة في المباراة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط.

وكانت جنا الألفي قد تألقت مع منتخب الناشئات تحت 17 عاما في بطولة العالم قد سجلت 115 نقطة كثالث لاعبة تسجيلا للنقاط وقتها.

ورفعت جنا الألفي رصيدها إلى 129 نقطة في بطولة إفريقيا في صدارة ترتيب هدافات البطولة.

ويقام نهائي بطولة إفريقيا للناشئات تحت 18 عاما يوم السبت.

وبذلك يكون منتخب ناشئات مصر قد تأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة والثانية على التوالي.

وكان المركز الأفضل لناشئات مصر في بطولة كأس العالم هو المركز 12 بالنسخة الماضية.

وحققت آنسات مصر بطولة إفريقيا مرتين من قبل عامي 2010 و2020.

ويدافع منتخب مصر عن لقبه في النهائي المقرر له يوم السبت مع الفائز من مالي وأنجولا.

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