ميكالي يطلب إقامة معسكرين لـ المنتخب الأولمبي قبل أول مواجهة رسمية

طلب روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي إقامة معسكرين استعداديين قبل خوض أول مواجهة رسمية.

ويفتتح المنتخب الأولمبي مشواره الرسمي بخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتقام التصفيات في المغرب، العام المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأتم الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقده مع ميكالي وجهازه المعاون الذي ضم 3 مساعدين، وتقديمه رسميا لوسائل الإعلام أمس الأربعاء.

ويضم الجهاز المعاون لميكالي حتى الآن كل من تياجو كونيا مدربا مساعدا وليوناردو فاجونيديس مخطط أحمال وجواو بيدرو محلل أداء.

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

وتولى ميكالي مؤخرًا تدريب الهلال السعودي في 2021، وكانت آخر مهامه كمدير فني للظفرة الإماراتي.

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