لاعب ليفربول يبرز دور محمد صلاح في تطوره

أبرز هارفي إليوت لاعب وسط ليفربول الدور الذي يلعبه زميله محمد صلاح في تطوره.

ومدد اللاعب الشاب عقده مع ليفربول يوم الخميس حتى صيف 2027.

وقال إليوت في تصريحات لموقع ناديه: "لاعبو ليفربول يساعدونني باستمرار، لكني أخص بالذكر محمد صلاح وجوردن هندرسون".

وأضاف "في بعض الأحيان كان صلاح يتحدث معي على انفراد ويخبرني أنني بحاجة إلى القيام بهذا الأمر أو ذاك".

وتابع "صلاح ينصحني دوما بمحاولة تجربة أشياء مختلفة في طريقة لعبي، إنه يطلب مني دائما أن أكون بجانبه في التدريب أو في صالة الجيمانزيوم حتى يسدي لي النصائح باستمرار".

وتابع "في الحقيقة، كنت مرعوبا من فكرة التحول من مشجع يشاهد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون على التلفزيون إلى التواجد معهم في فريق واحد".

وأردف "حتى يومنا هذا أضغط على نفسي لأظهر للجميع أنني لاعب كرة قدم جيد".

وأتم "لقد توجنا بالكثير من الألقاب ونأمل أن نتمكن من الفوز بأكثر من ذلك بكثير، لا يوجد شيء في هذا العالم أفضل من اللعب لليفربول وارتداء قميصه واللعب أمام جماهيره".

وتعاقد ليفربول مع إليوت في عمر 16 عاما من فولام في صيف 2019 مقابل مليون و700 ألف يورو، ثم أعاره لصفوف بلاكبرن.

وأفاد ليفربول في بيان يوم الخميس: "يؤكد النادي أن هارفي إليوت وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع ليفربول".

وتحدث إليوت عن سعادته بتمديد عقده قائلا: "من الجيد دائمًا معرفة أنني سأبقى هنا لسنوات عديدة أخرى".

وأضاف لموقع ناديه "كم هو أمر رائع أن استمر مع النادي الذي أشجعه منذ الصغر".

وتابع "لا يوجد شيء في هذا العالم يجعلني أكثر سعادة وأكثر حماسا من هذا الأمر".

وفي يوليو 2020، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن توقيع هارفي إليوت على أول عقد احترافي له بعد بلوغه السن القانوني.

وكشف إليوت في وقت سابق عن رفضه عرضا للانضمام لصفوف ريال مدريد قبل انتقاله إلى ليفربول، بسبب ما فعله سيرجيو راموس قائد الملكي مع محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 التسبب في إصابته.(طالع التفاصيل)

وفي فبراير 2021، رحب نادي ليفربول بحكم المحكمة الرياضية البريطانية حول حق رعاية لاعبه هارفي إليوت لصالح ناديه السابق فولام.

وأصدرت المحكمة الإنجليزية حكمها بتعويض قدره 1.5 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 2.8 مليون جنيه إسترليني تعتمد على أداء اللاعب، لصالح نادي فولام الذي ترعرع فيه اللاعب.

وأفاد ليفربول في بيان وقتها: "يمكن لنادي ليفربول تأكيد القرار الذي اتخذته لجنة تعويضات كرة القدم للمحترفين بشأن اللاعب هارفي إليوت".

وأضاف البيان "نادي ليفربول لكرة القدم يحترم نتيجة تحقيق اللجنة العادل والشامل في هذا الأمر. نود أن نشكر اللجنة على وقتهم واجتهادهم في التوصل إلى قرار".

نادي فولام كان قد قرر اللجوء للمحكمة للحصول على تعويض مناسب لرحيل خريج أكاديميته، بعدما عرض ليفربول دفع مليون جينه استرليني فقط.

وأتم البيان "نتطلع الآن إلى الترحيب بعودة هارفي من فترة إعارته إلى بلاكبيرن روفرز في الصيف ومساعدته على مواصلة بناء مسيرة طويلة وناجحة في ليفربول".

بعمر 16 عامًا و 174 يومًا أصبح هارفي إليوت يصبح أصغر لاعب بتاريخ ليفربول يشارك كأساسي في مباراة رسمية.

video:1

طالع أيضا:

الدحيل القطري يتعاقد مع بديل ساسي

نجم فرانكفورت يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

حقيقة مفاوضات ثلاثي القمة مع محمد إبراهيم

ألميريا يتعاقد مع حارس ريال مدريد السابق