كرة سلة - منتخب مصر يختتم المعسكر الخارجي بالخسارة من بورتوريكو

اختتم منتخب رجال مصر لكرة السلة المعسكر الخارجي في جزر البهاما بمواجهة بورتوريكو.

وخسر منتخب مصر أمام بورتوريكو بنتيجة 76-62 في ختام المعسكر الخارجي استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتقدم المنتخب المصري في الفترة الأولى من اللقاء التي انتهت لصالحه بنتيجة 22/21، قبل أن يعود منتخب بورتوريكو في الفترة الثانية وينهيها لصالحه بنتيجة 36/34.

أما الفترة الثالثة فقد انتهت بتقدم منتخب بورتوريكو بنتيجة 59/50، وأنهى الأخير الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 76/62.

ويستعد منتخب مصر بعد العودة من جزر البهاما لخوض معسكر مغلق لمدة أسبوع في مصر ثم السفر إلى تونس لخوض تصفيات كأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر في المرحلة النهائية من التصفيات في مجموعة تضم (جنوب السودان وتونس والكونغو الديمقراطية والسنغال والكاميرون).

ويتأهل من هذه المجموعة منتخبان بصورة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.

وتأهل منتخب مصر بنقاطه السابقة إلى هذه المجموعة النهائية (11 نقطة)، في المركز الثاني خلف جنوب السودان (12 نقطة).

ويقام الدور الأول من التصفيات في تونس أيام 26 و27 و28 أغسطس الجاري أمام كل من تونس والكاميرون وجنوب إفريقيا على الترتيب.

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