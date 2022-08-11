"لا شيء في العالم يجعله أكثر سعادة".. ليفربول يمدد عقد لاعبه

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 13:39

كتب : FilGoal

حافلة ليفربول في شوارع المدينة بعد نهاية الموسم

أعلن نادي ليفربول يوم الخميس تمديد عقد لاعبه الشاب هارفي إليوت.

وأفاد ليفربول في بيان: "يؤكد النادي أن هارفي إليوت وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع ليفربول".

وتحدث إليوت عن سعادته بتمديد عقده قائلا: "من الجيد دائمًا معرفة أنني سأبقى هنا لسنوات عديدة أخرى".

أخبار متعلقة
شكوك حول لحاق جيرو المباراة الافتتاحية لـ ميلان في الدوري مدافع أندرلخت يخضع للكشف الطبي مع سيتي كوستيتش يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس رومانو: نافاس يدخل ضمن مفاوضات سان جيرمان لضم رويز

وأضاف لموقع ناديه "كم هو أمر رائع أن استمر مع النادي الذي أشجعه منذ الصغر".

وتابع "لا يوجد شيء في هذا العالم يجعلني أكثر سعادة وأكثر حماسا من هذا الأمر".

وتعاقد ليفربول مع إليوت في عمر 16 عاما من فولام في صيف 2019 مقابل مليون و700 ألف يورو، ثم أعاره لصفوف بلاكبرن.

وفي يوليو 2020، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن توقيع هارفي إليوت على أول عقد احترافي له بعد بلوغه السن القانوني.

وكشف إليوت في وقت سابق عن رفضه عرضا للانضمام لصفوف ريال مدريد قبل انتقاله إلى ليفربول، بسبب ما فعله سيرجيو راموس قائد الملكي مع محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 التسبب في إصابته.(طالع التفاصيل)

وفي فبراير 2021، رحب نادي ليفربول بحكم المحكمة الرياضية البريطانية حول حق رعاية لاعبه هارفي إليوت لصالح ناديه السابق فولام.

وأصدرت المحكمة الإنجليزية حكمها بتعويض قدره 1.5 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 2.8 مليون جنيه إسترليني تعتمد على أداء اللاعب، لصالح نادي فولام الذي ترعرع فيه اللاعب.

وأفاد ليفربول في بيان وقتها: "يمكن لنادي ليفربول تأكيد القرار الذي اتخذته لجنة تعويضات كرة القدم للمحترفين بشأن اللاعب هارفي إليوت".

وأضاف البيان "نادي ليفربول لكرة القدم يحترم نتيجة تحقيق اللجنة العادل والشامل في هذا الأمر. نود أن نشكر اللجنة على وقتهم واجتهادهم في التوصل إلى قرار".

نادي فولام كان قد قرر اللجوء للمحكمة للحصول على تعويض مناسب لرحيل خريج أكاديميته، بعدما عرض ليفربول دفع مليون جينه استرليني فقط.

وأتم البيان "نتطلع الآن إلى الترحيب بعودة هارفي من فترة إعارته إلى بلاكبيرن روفرز في الصيف ومساعدته على مواصلة بناء مسيرة طويلة وناجحة في ليفربول".

بعمر 16 عامًا و 174 يومًا أصبح هارفي إليوت يصبح أصغر لاعب بتاريخ ليفربول يشارك كأساسي في مباراة رسمية.

طالع أيضا:

الدحيل القطري يتعاقد مع بديل ساسي

نجم فرانكفورت يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

حقيقة مفاوضات ثلاثي القمة مع محمد إبراهيم

ألميريا يتعاقد مع حارس ريال مدريد السابق

ليفربول هارفي إليوت
نرشح لكم
لاعب ليفربول يبرز دور محمد صلاح في تطوره دي مارزيو: الصفقة تتعثر.. انتقال رابيو إلى مانشستر يونايتد يتعطل ديلي ميل: نجم يونايتد السابق تواجد في مباراة وست بروميتش وواتفورد لمتابعة نجم السنغال الصفقة الرابعة.. مالانج سار من تشيلسي إلى موناكو رد فعل النني على قرار أرتيتا برحيل أوباميانج: إنه شجاع للغاية أوين: ما فعله صلاح أكثر شيء أذهلني في عالم كرة القدم ميلنر: أتمنى أن يؤثر نونيز على ليفربول كما فعل فان دايك سكاي: أنظار مانشستر يونايتد تتجه نجو جاكبو
أخر الأخبار
بعد مفاوضات نافاس.. نابولي يتعاقد مع حارس إيطاليا السابق 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - منتخب الناشئات يتأهل إلى كأس العالم بعد الفوز على مدغشقر وبلوغ نهائي إفريقيا 12 دقيقة | كرة سلة
ميكالي يطلب إقامة معسكرين لـ المنتخب الأولمبي قبل أول مواجهة رسمية 46 دقيقة | الكرة المصرية
علام يجتمع برئيس الاتحاد القطري ويتفقان على إقامة كأس لوسيل بين بطلي الدوري المصري والسعودي 47 دقيقة | الكرة المصرية
لاعب ليفربول يبرز دور محمد صلاح في تطوره 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - منتخب مصر يختتم المعسكر الخارجي بالخسارة من بورتوريكو ساعة | رياضات أخرى
صحفي RAC 1: انتقال عمر مرموش إلى إسبانيول يتعقد ساعة | الدوري الإسباني
المغرب يفسخ تعاقد خليلوزيتش ويحرمه من كأس العالم للمرة الثالثة بعد التأهل ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري