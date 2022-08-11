"لا شيء في العالم يجعله أكثر سعادة".. ليفربول يمدد عقد لاعبه

أعلن نادي ليفربول يوم الخميس تمديد عقد لاعبه الشاب هارفي إليوت.

وأفاد ليفربول في بيان: "يؤكد النادي أن هارفي إليوت وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع ليفربول".

وتحدث إليوت عن سعادته بتمديد عقده قائلا: "من الجيد دائمًا معرفة أنني سأبقى هنا لسنوات عديدة أخرى".

وأضاف لموقع ناديه "كم هو أمر رائع أن استمر مع النادي الذي أشجعه منذ الصغر".

وتابع "لا يوجد شيء في هذا العالم يجعلني أكثر سعادة وأكثر حماسا من هذا الأمر".

وتعاقد ليفربول مع إليوت في عمر 16 عاما من فولام في صيف 2019 مقابل مليون و700 ألف يورو، ثم أعاره لصفوف بلاكبرن.

وفي يوليو 2020، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن توقيع هارفي إليوت على أول عقد احترافي له بعد بلوغه السن القانوني.

Our diamond is here to stay 💎 pic.twitter.com/vF3kiTEE1X — Liverpool FC (@LFC) August 11, 2022

وكشف إليوت في وقت سابق عن رفضه عرضا للانضمام لصفوف ريال مدريد قبل انتقاله إلى ليفربول، بسبب ما فعله سيرجيو راموس قائد الملكي مع محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 التسبب في إصابته.(طالع التفاصيل)

وفي فبراير 2021، رحب نادي ليفربول بحكم المحكمة الرياضية البريطانية حول حق رعاية لاعبه هارفي إليوت لصالح ناديه السابق فولام.

وأصدرت المحكمة الإنجليزية حكمها بتعويض قدره 1.5 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 2.8 مليون جنيه إسترليني تعتمد على أداء اللاعب، لصالح نادي فولام الذي ترعرع فيه اللاعب.

وأفاد ليفربول في بيان وقتها: "يمكن لنادي ليفربول تأكيد القرار الذي اتخذته لجنة تعويضات كرة القدم للمحترفين بشأن اللاعب هارفي إليوت".

وأضاف البيان "نادي ليفربول لكرة القدم يحترم نتيجة تحقيق اللجنة العادل والشامل في هذا الأمر. نود أن نشكر اللجنة على وقتهم واجتهادهم في التوصل إلى قرار".

نادي فولام كان قد قرر اللجوء للمحكمة للحصول على تعويض مناسب لرحيل خريج أكاديميته، بعدما عرض ليفربول دفع مليون جينه استرليني فقط.

وأتم البيان "نتطلع الآن إلى الترحيب بعودة هارفي من فترة إعارته إلى بلاكبيرن روفرز في الصيف ومساعدته على مواصلة بناء مسيرة طويلة وناجحة في ليفربول".

بعمر 16 عامًا و 174 يومًا أصبح هارفي إليوت يصبح أصغر لاعب بتاريخ ليفربول يشارك كأساسي في مباراة رسمية.

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