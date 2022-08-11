الإفريقي التونسي يطرح قميصا يحمل أسماء مشجعين دعموا النادي ماديا

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 13:27

كتب : محمود حمدي

الإفريقي التونسي

كشف الإفريقي عن قميص الفريق الذي حمل مفاجأة لمشجعي النادي التونسي.

وأعلن الإفريقي عن طرح القميص الذي يحمل أسماء جميع المشجعين الذين ساهموا في دعم النادي ماديا والخروج من أزمته المالية الخانقة.

وكان جمهور الإفريقي قد أطلق حملة لدعمه ناديه ماديا بعد تعرضه لأزمة مالية وديون متراكمة.

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ونجحت الحملة في المساهمة في حل أزمة النادي التونسي العريق الذي كتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "شكرا لكل من تعب وخلق قوة من فكرة حلوة. شكرا شعب الإفريقي".

الإفريقي الذي تأسس في عام 1920 يحمل 13 لقبا للدوري التونسي ومثلهم لكأس تونس.

كما فاز الإفريقي بـ3 ألقاب للسوبر التونسي ولقب دوري أبطال إفريقيا موسم 1990-1991.

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