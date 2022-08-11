بعد الزمالك والأهلي.. فيتوريا يزور بيراميدز السبت
الخميس، 11 أغسطس 2022 - 13:21
كتب : FilGoal
يزور روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر نادي بيراميدز يوم السبت المقبل.
وتأتي زيارة فيتوريا لنادي بيراميدز ضمن جولته للالتقاء بمدربي فرق الدوري.
وكان المدرب البرتغالي زار في الأيام الماضية الاتحاد السكندري وسموحة وفاركو.
ومن المقرر أن يجتمع فيتوريا اليوم الخميس مع جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، ونظيره في الأهلي ريكاردو سواريش غدا الجمعة.
وتستمر زيارات فيتوريا لمختلف الأندية المصرية في إطار رغبته في الاجتماع بمدربي الأندية والتعرف أكثر عن قرب على الفرق واللاعبين.
ويحرص فيتوريا على متابعة مباريات الدوري المصري من الملعب بشكل مستمر.
كما قام المدرب البرتغالي بجولة لعدد من الملاعب أبرزها ملعب برج العرب.
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