الأمور حسمت.. تقارير: الركراكي يقود المغرب في كأس العالم خلفا لـ خليلوزيتش

يبدو أن وليد الركراكي سيقود منتخب المغرب في كأس العالم 2022 خلفا للمدرب البوسني وحيد خليلوزيتش.

ووفقا لعدة تقارير مغربية أبرزها "البطولة" و"المنتخب" و "LE 360 SPORT" فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم ابلغ وحيد خليلوزيتش خلال لاجتماع الاخير قبل أيام بنهاية عمله.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد المغربي برئاية فوزي لقجع اتفق بشكل نهائي مع وليد الركراكي لتولي المهمة لمدة 3 سنوات خلفا للمدرب البوسني.

وكان الركراكي قد أعلن رحيله عن تدريب الوداد منذ أيام بعدما تُوج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.

ورحل الركراكي عن تدريب الوداد عقب خسارة مباراة نهائي كأس العرش على نهضة بركان بركلات الترجيح.

التقارير المغربية أوضحت في وت سابق أن خطوة الإقالة تأتي بسبب عدم رضا الجماهير المغربية عن الإقصاء من كأس أمم إفريقيا 2021 أمام منتخب مصر.

هذا بالإضافة للهزيمة الودية أمام أمريكا بثلاثية مقابل لا شيء.

ويلعب منتخب المغرب في المونديال في المجموعة الخامسة بجوار كل من بلجيكا وكندا والمغرب.

وكان الاتحاد المغربي نشر بيانا قبل شهر نفى خلاله أنباء إقالة خليلوزيتش والتعاقد مع مدرب الوداد وليد الركراكي.

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