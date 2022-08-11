شكوك حول لحاق جيرو المباراة الافتتاحية لـ ميلان في الدوري

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 12:37

كتب : FilGoal

أولفييه جيرو يحتفل بلقب الدوري الإيطالي

باتت مشاركة أوليفيه جيرو مهاجم ميلان محل شك في مواجهة أودينيزي بافتتاح موسم الدوري الإيطالي.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو معاناة جيرو بإصابة عضلية.

وساهم جيرو في حسم ميلان لقب دوري الموسم الماضي بتسجيل 11 هدفا في 29 مباراة خاضهم بالدوري.

أخبار متعلقة
لا جازيتا ديلو سبورت: لاعب ميلان يختار تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا الودية الأخيرة.. ميلان يكتسح فيتشينزا بسداسية قبل افتتاح الدوري الإيطالي ميلان يمدد تعاقد بوبيجا حتى 2027 وفاة فيليام فيكي مدرب حراس ميلان وريال مدريد السابق

وأشار تقرير كالتشيو ميركاتو إلى أن جيرو يعاني من إجهاد عضلي وهناك شكوك حول لحاقه بمواجهة أودينيزي.

وأوضح التقرير أن الجهاز الطبي يتابع حالة اللاعب بصورة مستمرة وسيتم تقييم حالته قبل انطلاق تدريب الفريق غدا الجمعة.

ويدرس ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الدفع بأنتي ريبيتش في الهجوم حال عدم مشاركة جيرو.

ومن المقرر أن يبدأ ديفوك أوريجي مهاجم الفريق المنضم حديثا من ليفربول على مقاعد البدلاء.

وكان ميلان قد حسم لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي لأول مرة منذ 11 عاما.

وحقق ميلان لقب الدوري برصيد 86 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن إنتر صاحب المركز الثاني.

طالع أيضا:

الأهلي يثأر من المصري

رقم غائب للأهلي

ريال مدريد يتوج بالسوبر الأوروبي

موعد المباراة المقبلة للأهلي

رقم مميز لـ رامي ربيعة

ميلان جيرو الدوري الإيطالي
نرشح لكم
رومانو: برشلونة ينهي مخاوف كيسي وكريستنسن رومانو: نافاس يدخل ضمن مفاوضات سان جيرمان لضم رويز كوستيتش يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس مواعيد مباريات الخميس 11 أغسطس 2022 – مباراة مهمة في الدوري المصري مؤتمر أنشيلوتي: سأشرك مزيدا من اللاعبين هذا الموسم.. وسجلنا من نقطة ضعف فرانكفورت كورتوا: ريال مدريد يفوز بالمباريات النهائية ولهذا هو النادي الأعظم كاسيميرو: ريال مدريد يعيش على الألقاب.. ولا نقاش حول فوز بنزيمة بالكرة الذهبية بيريز يتحدث عن.. مستقبل سوق الانتقالات ومقارنته بـ سانتياجو برنابيو
أخر الأخبار
ميكالي يطلب إقامة معسكرين لـ المنتخب الأولمبي قبل أول مواجهة رسمية 20 دقيقة | الكرة المصرية
علام يجتمع برئيس الاتحاد القطري ويتفقان على إقامة كأس لوسيل بين بطلي الدوري المصري والسعودي 21 دقيقة | الكرة المصرية
لاعب ليفربول يبرز دور محمد صلاح في تطوره 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - منتخب مصر يختتم المعسكر الخارجي بالخسارة من بورتوريكو 58 دقيقة | رياضات أخرى
صحفي RAC 1: انتقال عمر مرموش إلى إسبانيول يتعقد ساعة | الدوري الإسباني
المغرب يفسخ تعاقد خليلوزيتش ويحرمه من كأس العالم للمرة الثالثة بعد التأهل ساعة | الكرة الإفريقية
رومانو: برشلونة ينهي مخاوف كيسي وكريستنسن ساعة | الكرة الأوروبية
سموحة يضم لاعب وسط منتخب فلسطين ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري