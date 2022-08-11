شكوك حول لحاق جيرو المباراة الافتتاحية لـ ميلان في الدوري

باتت مشاركة أوليفيه جيرو مهاجم ميلان محل شك في مواجهة أودينيزي بافتتاح موسم الدوري الإيطالي.

أوليفييه جيرو النادي : ميلان ميلان

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو معاناة جيرو بإصابة عضلية.

وساهم جيرو في حسم ميلان لقب دوري الموسم الماضي بتسجيل 11 هدفا في 29 مباراة خاضهم بالدوري.

وأشار تقرير كالتشيو ميركاتو إلى أن جيرو يعاني من إجهاد عضلي وهناك شكوك حول لحاقه بمواجهة أودينيزي.

وأوضح التقرير أن الجهاز الطبي يتابع حالة اللاعب بصورة مستمرة وسيتم تقييم حالته قبل انطلاق تدريب الفريق غدا الجمعة.

ويدرس ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الدفع بأنتي ريبيتش في الهجوم حال عدم مشاركة جيرو.

ومن المقرر أن يبدأ ديفوك أوريجي مهاجم الفريق المنضم حديثا من ليفربول على مقاعد البدلاء.

وكان ميلان قد حسم لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي لأول مرة منذ 11 عاما.

وحقق ميلان لقب الدوري برصيد 86 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن إنتر صاحب المركز الثاني.

طالع أيضا:

الأهلي يثأر من المصري

رقم غائب للأهلي

ريال مدريد يتوج بالسوبر الأوروبي

موعد المباراة المقبلة للأهلي

رقم مميز لـ رامي ربيعة