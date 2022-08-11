مدافع أندرلخت يخضع للكشف الطبي مع سيتي

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 12:30

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول في كأس الدرع الخيرية

أصبح مانشستر سيتي على بعد خطوات قليلة من إتمام صفقة انضمام سيرجيو جوميز ظهير أندرلخت هذا الصيف.

وذكرت جريدة نيوزبلاد البلجيكية أن جوميز سيسافر إلى برشلونة ظهر الخميس للخضوع للكشف الطبي مع سيتي، قبل أن يطير إلى مدينة مانشستر.

وأضاف التقرير أن اللاعب سيوقع على عقد يربطه بالفريق السماوي لمدة أربع أو خمس سنوات.

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فيما ذكرت شبكة ذا أثليتك أن صاحب الـ21 عاما سيسافر إلى إنجلترا مباشرة للخضوع للفحص الطبي قبل توقيع العقود.

وأوضح التقرير أن سيتي توصل إلى اتفاق مع أندرلخت على ضم الظهير الأيسر مقابل 13 مليون يورو + 2 مليون يورو كمتغيرات.

وكان مانشستر سيتي يخطط لإعارة اللاعب إلى جيرونا الإسباني ولكن مع عدم التعاقد مع مارك كوكوريا فقد يستمر اللاعب مع بطل الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وحاول سيتي ضم كوكوريا من برايتون ولكن ناديه رفض أن يوافق على أي عرض بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني وهو ما لم يوافق مانشستر سيتي على دفعه لينتقل إلى تشيلسي بعد ذلك.

جوميز شارك في 49 مباراة مع أندرلخت الموسم الماضي في جميع المسابقات، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع 15 آخرين.

مانشستر سيتي تعاقد مع إرلينج هالاند وكالفن فيليبس وستيفان أورتيجا خلال سوق الانتقالات الحالي.

وانتصر مانشستر سيتي في أول مبارياته في الدوري الإنجليزي علىو ست هام يونايتد بهدفين دون رد.

وسيستضيف بورنموث على ملعب الاتحاد في الجولة الثانية.

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