شباب الأهلي دبي يسعى لضم كافاني

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 12:06

كتب : FilGoal

هدف كافاني في توتنام

يسعى شباب الأهلي دبي للتعاقد مع إدينسون كافاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن مانشستر يونايتد رحيل مهاجمه إدينسون كافاني بنهاية الموسم المنصرم وعقب انتهاء تعاقده رسميا.

ويستهدف النادي الإماراتي بحسب "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي التعاقد مع كافاني بناء على رغبة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم.

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وأضاف التقرير أن كافاني يُفضل حتى هذه اللحظة العودة إلى أمريكا الجنوبية ولديه عرض جدي من بوكا جونيورز الأرجنتيني.

اسم إدينسون كافاني كان على رادار دورتموند كبديل لسيباستيان هالير الذي سيخضع لدورة من العلاج الكيميائي عقب تشخيص إصابته بورم خبيث في الخصية.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية في وقت سابق أن دورتموند يفكر في كافاني كخيار لتعزيز خط هجومه مع بداية الموسم الجديد لكن النادي الألماني تعاقد مع أنتوني موديست قادمًا من كولن.

كما ذكرت جريدة ماركا الإسبانية قبل أيام أن نادي فياريال توصل لاتفاق مع إدينسون كافاني من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت ماركا أن فياريال توصل لاتفاق مبدئي مع كافاني على ضمه كلاعب حر، في انتظار رحيل باكو ألكاسير حتى تتم الصفقة.

كافاني سبق له اللعب في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، والدوري الإيطالي مع باليرمو ونابولي، والدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

نجم منتخب أوروجواي هو الهداف التاريخي لسان جيرمان إذ سجل 200 هدف في 301 مباراة، في الفترة من صيف 2013 إلى صيف 2020.

وخاض كافاني مع باليرمو 117 مباراة سجلة خلالهم 37 هدفا.

فيما لعب مع نابولي 137 مباراة سجل خلالهم 104 هدفا.

البالغ من العمر 34 عاما لعب 59 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وسجل 19 هدفا.

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