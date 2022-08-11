كوبا ليبرتادوريس - بالميراس يفك عقدة بدأت أمام الأهلي ويتأهل للمربع الذهبي

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 12:06

كتب : FilGoal

بالميراس - أتليتكو مينيرو

تأهل بالميراس البرازيلي إلى نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس، بتغلّبه على مواطنه أتليتكو مينيرو بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 0-0.

واستقبل بالميراس مباراة إياب ربع النهائي على ملعبه أليانز بارك، بعد تعادله ذهابًا في ملعب مينيراو بهدفين لكل طرف.

وعرفت المباراة إشهار 3 بطاقات حمراء، بدايةً من دانيلو لاعب بالميراس الذي طُرد بعد 29 دقيقة فقط لتدخل شرس.

ثم تقلّص عدد لاعبي بالميراس إلى 9 لاعبين بطرد لاعبه جوستافو سكاربا في الدقيقة 82 بسبب تدخل عنيف آخر.

قبل أن يشرب إدواردو فارجاس مهاجم مينيرو من نفس الكأس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للوقت الأصلي.

واستطاع بالميراس الفوز 6-5 في ركلات الترجيح بعد أن أهدر روبينس لاعب وسط أتليتكو مينيرو ركلة الجزاء الأخيرة لفريقه.

وبالتالي فك بالميراس عُقدة ركلات الترجيح، إذ خسر في آخر 5 مرات خاضها، بدايةً من مواجهة الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس العالم للأندية 2021.

كذلك عادل بالميراس رقم أتليتكو مينيرو القياسي سلسلة اللا هزيمة بـ كوبا ليبرتادوريس بواقع 18 مباراة.

ويسعى بالميراس للدفاع عن لقبه الذي حصده في الموسمين السابقين.

ويلتقي بالميراس في الدور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة إستوديانتس الأرجنتيني وأتليتكو باراناينسي البرازيلي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، ويقام الإياب في مدينة لابلاتا الأرجنتينة فجر الجمعة.

كما تأهل فيليز سارسفيلد الأرجنتيني إلى نصف النهائي، بتغلبه على مضيفه ومواطنه تاييريس بهدف دون رد في ملعب ماريو كيمبيس.

وسجّل الشاب خوليان فيرنانديز (18 عامًا) هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.

ليكرر ما حدث في الذهاب عندما دخل بديلًا وسجل هدف الانتصار الثالث الذي كان الأول له بقميص فيليز.

ويلتقي فيليز في نصف النهائي مع فلامنجو البرازيلي الذي أطاح بدوره بمواطنه كورينثيانز.

ويقام ذهاب نصف النهائي أحد أيام 30، 31 أغسطس، 1 سبتبمر، بينما يُلعَب الإياب أحد أيام 6، 7، 8 سبتمبر.

فيما تقام المباراة النهائية يوم 29 أكتوبر على ملعب مونومينتال إسيدرو روميرو كاربو بمدينة جواياكيل الإكوادورية.

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