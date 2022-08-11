رومانو: نافاس يدخل ضمن مفاوضات سان جيرمان لضم رويز

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 12:05

كتب : FilGoal

كيلور نافاس - كوستاريكا

ارتبط اسم كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان بصفقة انتقال فابيان رويز من نابولي إلى نادي العاصمة الفرنسي.

ويسعى نابولي لزيادة المقابل المادي للصفقة بينما وافق باريس سان جيرمان على إشراك اسم نافاس في الصفقة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن إدراج نافاس في الصفقة قد يكون حاسما.

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وأشار رومانو إلى أن المحادثات بين نابولي وباريس سان جيرمان لا تزال جارية ويتبقى الاتفاق على الرسوم النهائية.

ووافق رويز بالفعل على الشروط الشخصية مع بطل الدوري الفرنسي وينتظر حسم الناديين.

ويسعى باريس سان جيرمان لحسم الصفقة في سوق الانتقالات الجاري بدلا من الحصول على اللاعب مجانا الموسم المقبل.

وكانت لاجازيتا ديلو سبورت قد أوضحت رغبة نابولي في الحصول على 30 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة.

وعرض باريس سان جيرمان ضم رويز مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمكافآت.

ويسعى باريس سان جيرمان لإدراج نافاس في الصفقة من أجل الحصول على موافقة نابولي على المقابل المادي.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس يتابع أخبار الصفقة في انتظار إتمامها لأن ذلك سيفسح الطريق لرحيل لياندرو باريديس وهو هدف البيانكونيري.

وانتقل رويز إلى نابولي قادما من ريال بيتيس في صيف 2018.

ولعب الدولي الإسباني 166 مباراة مع نابولي في مختلف المسابقات وسجل 22 هدفا وصنع 15 آخرين.

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