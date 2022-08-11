مواعيد مباريات الخميس 11 أغسطس 2022 – مباراة مهمة في الدوري المصري

تُختَتم مباريات الجولة 30 للدوري المصري اليوم الخميس بمواجهة قوية.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الخميس 11 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

في السادسة والنصف مساءً يستقبل الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 1، ويعلّق عليها أمير محروس.

الدوري القطري

وفي مباراة ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا بملعب لوسيل الذي سيقام عليه كأس السوبر المصري السعودي، يلتقي العربي بنظيره الريان في كلاسيكو تاريخي بتمام السابعة إلا 20 دقيقة، مباراة تُنقل عبر beIN Sports HD والكأس 1.

كوبا ليبرتادوريس

وفي الثانية والنصف صباح الجمعة، يلعب إستوديانتس الأرجنتيني أمام أتليتكو باراناينسي البرازيلي ضمن منافسات ربع نهائي كوبا أمريكا، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 1 HD.

كوبا سود أمريكانا

وفي البطولة الثانية لـ أمريكا الجنوبية، يلتقي إنترناسيونال البرازيلي بـ ميلجار البيروفي في الثانية عشر والربع صباح الجمعة، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 2 HD.

تصفيات الدوري الأوروبي

وضمن المسابقات القارية الأوروبية، يحل أولمبياكوس اليوناني -فريق أحمد حسن كوكا- ضيفًا على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في الثامنة والنصف مساءً ضمن 6 مباريات بتصفيات الدوري الأوروبي تقام اليوم.

تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

كما تقام 29 مباراة في تصفيات دوري المؤتمر، أبرزها ألكمار الهولندي ضد دندي يونايتد الاسكتلندي في التاسعة مساءً.

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