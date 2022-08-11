تمهيدا لضم مرموش؟ وو لي يغادر إسبانيول

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 10:48

كتب : FilGoal

وو لي - إسبانيول

أعلن نادي إسبانيول الإسباني عن رحيل لاعبه وو لي صوب شانغهاي بورت الصيني.

وو لي

النادي : إسبانيول

إسبانيول

وبالتالي تنتهي رحلة المهاجم الصيني مع الفريق الكتالوني بعد 3 سنوات في صفوفه.

وانضم وو لي إلى إسبانيول في يناير 2019 قادمًا من شانغهاي سيبج الصيني.

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وسجل وو لي 16 هدفًا في 126 مباراة بقميص إسبانيول، أشهرها هدف التعادل القاتل في الدربي أمام برشلونة عام 2020.

ومع رحيل وو لي عن صفوف إسبانيول، يتقلّص عدد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في قائمة الفريق، مما قد يفتح الباب أمام ضم المصري عمر مرموش.

وارتبط اسم مهاجم فولفسبورج مؤخرًا بـ إسبانيول، لكن ذكرت تقارير صحفية أن الصفقة متوقفة على رحيل وو لي.

وشارك مرموش أساسيًا في مباراتي فولفسبورج الرسميتين هذا الموسم، لكن عقده ينتهي مع الفريق الألماني في الصيف المقبل.

ويمتلك وو لي 79 مباراة دولية مع منتخب الصين، سجل خلالها 27 هدفًا، منها هدفين في كأس آسيا 2019 التي قاد فيها بلاده للدور ربع النهائي.

وأنهى شانغهاي بورت الدوري الصيني في المركز الثاني بالموسم الماضي، ويشارك في دوري أبطال آسيا.

وسبق لـ وو لي الفوز بجائزة هدّاف الدوري الصيني موسم 2018.

وانضم وو لي إلى قائمة طويلة من المغادرين في إسبانيول، على رأسها دييجو لوبيز، ودافيد لوبيز، وأوسكار ميليندو، وديداك فيلا، ويانخل هيريرا، وأوير أولازابال.

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