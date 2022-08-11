تمهيدا لضم مرموش؟ وو لي يغادر إسبانيول
الخميس، 11 أغسطس 2022 - 10:48
كتب : FilGoal
أعلن نادي إسبانيول الإسباني عن رحيل لاعبه وو لي صوب شانغهاي بورت الصيني.
وبالتالي تنتهي رحلة المهاجم الصيني مع الفريق الكتالوني بعد 3 سنوات في صفوفه.
وانضم وو لي إلى إسبانيول في يناير 2019 قادمًا من شانغهاي سيبج الصيني.
Wu Lei finalitza la seva etapa com a jugador del @RCDEspanyol
Gràcies pel teu compromís amb aquest Club des del primer dia. 感谢，祝你未来好运！— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 11, 2022
وسجل وو لي 16 هدفًا في 126 مباراة بقميص إسبانيول، أشهرها هدف التعادل القاتل في الدربي أمام برشلونة عام 2020.
ومع رحيل وو لي عن صفوف إسبانيول، يتقلّص عدد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في قائمة الفريق، مما قد يفتح الباب أمام ضم المصري عمر مرموش.
Lleialtat, professionalitat, dedicació, sacrifici.
𝐖𝐔 𝐋𝐄𝐈. #GràciesWu | #RCDE pic.twitter.com/SoJxl9M27c— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 11, 2022
وارتبط اسم مهاجم فولفسبورج مؤخرًا بـ إسبانيول، لكن ذكرت تقارير صحفية أن الصفقة متوقفة على رحيل وو لي.
وشارك مرموش أساسيًا في مباراتي فولفسبورج الرسميتين هذا الموسم، لكن عقده ينتهي مع الفريق الألماني في الصيف المقبل.
ويمتلك وو لي 79 مباراة دولية مع منتخب الصين، سجل خلالها 27 هدفًا، منها هدفين في كأس آسيا 2019 التي قاد فيها بلاده للدور ربع النهائي.
وأنهى شانغهاي بورت الدوري الصيني في المركز الثاني بالموسم الماضي، ويشارك في دوري أبطال آسيا.
وسبق لـ وو لي الفوز بجائزة هدّاف الدوري الصيني موسم 2018.
وانضم وو لي إلى قائمة طويلة من المغادرين في إسبانيول، على رأسها دييجو لوبيز، ودافيد لوبيز، وأوسكار ميليندو، وديداك فيلا، ويانخل هيريرا، وأوير أولازابال.
اقرأ أيضا:
ريال مدريد يتوج بالسوبر الأوروبي