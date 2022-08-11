مؤتمر أنشيلوتي: سأشرك مزيدا من اللاعبين هذا الموسم.. وسجلنا من نقطة ضعف فرانكفورت

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، سعادته البالغة بالتتويج بكأس السوبر الأوروبي.

وتغلّب ريال مدريد على نظيره أينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد في ملعب هلسنكي الأولمبي.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: "لم تكن مباراة سهلة، خصوصًا في البداية، لأنهم أغلقوا الملعب جيدًا. كان من الصعب رفع النسق. لكن بعد الهدف تحسّن كل شيء. بدايات الموسم تكون صعبة دائمًا".

ماذا يفيد التتويج بلقب في أول الموسم؟

"هذا يساعد على خلق مناخ صحي ويجلب النتائج الإيجابية. الفوز يخلق الحوافز".

وما رأيك فيما قدّمه كريم بنزيمة؟

"إنه لاعب مهم للغاية، إنه قائدنا. نحن هنا بسببه بشكل كبير الذي سجل العديد من الأهداف. الآن هو في طريقه للفوز بالكرة الذهبية. بالنسبة لي ليس هناك أي شكوك".

وما سبب إجراء التغييرات الخمسة؟

"أجريت التغييرات لإنهاء المباراة فقط. في المباراة المقبلة سيلعب من لم يشاركوا اليوم، سأدفع بفريق أكثر انتعاشًا يوم الأحد".

هل تثبت هذه المباراة أن الفريق يمتلك طاقة كبيرة؟

"لم نحتج لهذه المباراة لمعرفة ذلك، خضنا المباراة بجدية وبكثير من الحوافز وبرغبة في مواصلة الانتصارات. المباراة كانت معقّدة، واجهنا صعوبات في نقل الكرات بين الخطوط. وبعد هدف ألابا سيطرنا على المباراة جيدًا. يجب أن نسلط الضوء على صلابتنا الدفاعية. خرجنا بشباك نظيفة في آخر 3 نهائيات خضناها، إنها إشارة جيدة".

هل تمتلك أكثر غرفة خلع ملابس صحية في مسيرتك؟

"نعم، دون شك. ليس لدي شك. من دواعي سروري تدريب هؤلاء اللاعبين، نمتلك تناغمًا مميزًا. الانتصارات تساعدنا، ولكن يجب تسليط الضوء على ذكاء اللاعبين".

منذ عام لم يتوقع أن يصل ريال مدريد لهذا المكان.

"منذ عام لا أعتقد أن أي شخص امتلاك الثقة في ريال مدريد للوصول إلى ما وصل إليه. الفريق تطور كثيرًا العام الماضي. لا يزال قادرًا على التحسُن".

هل بنزيمة هو أفضل لاعب في العالم حاليًا؟

"لا أحد يشك في إنه اللاعب الأكثر أهمية وتأثيرًا في العالم. كان مهمًا في التتويج بدوري أبطال أوروبا وقد عاد للتسجيل اليوم. لم يسجل في باريس، لكن بسبب أهدافه وصلنا للنهائي. إنه الأفضل حاليًا دون شك".

هل ستقوم بمزيد من المداورة هذا العام؟

"نعم، سنداور أكثر هذا العام".

كيف سُجل الهدف الأول؟

"سجلناه عن طريق إرسال الكرة إلى القائم الثاني، خطتنا اعتمدت على استهداف تلك المنطقة لأنها نقطة ضعفهم، لكن الأمر حدث ببعضٍ من الصدفة أيضًا. كاسيميرو كان متمركزًا هناك لأن التعليمات نصت على ذلك".

وكيف تطوّر ألابا في السنوات الماضية؟

"لقد تغيّرت طريقته في اللعب، إنه لاعب أكثر خبرة الآن ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة وتمركز أفضل، كما أنه يتحلى بروح القيادة ويتحرّك بين الخطوط. لقد تطوّر كثيرًا عن الفترة التي كنت أدرّبه في بايرن ميونيخ. كان لاعبًا أكثر بدنية وقتها".

ما أهمية ما يقدّمه جهازك المساعد؟

"لن أستطيع العمل وحيدًا، أحتاج المساعدة في كل شيء: الإعداد البدني، الكرات الثابتة، حراسة المرمى. الوضع كان سيصير معقدًا لو لم أثق فيهم. أحب دائمًا أن أعطي المسؤولية لمن يعملون معي".

هل ساهم التعاقد مع تشواميني ساهم في تحفيز كاسيميرو؟

"لا أعتقد ذلك، لم أسأل كاسيميرو، لطالما كان كذلك دائمًا. لقد حصل على جائزة رجل المباراة لأنه كان الأفضل. المباراة لم تتعقد كثيرًا لأنه كان منتبهًا في التحولات الدفاعية. انتدبنا لاعبًا كبيرًا مثل تشواميني وسيتعلّم كثيرًا من كاسيميرو".

كيف يمكن الإعداد لموسم في وسطه كأس العالم؟

"سيكون موسمًا غريبًا. لن تكون هناك مشكلة حتى يبدأ كأس العالم. سنحتاج رؤية كيف سيعود اللاعبون من المونديال. يمكن أن يعودوا مجهدين، لأن الطبيعي بعد كأس العالم عادةً يحصل اللاعبون على إجازة، ولكنهم سيعودون في أهم وقتٍ من الموسم".

لماذا جلست على المنصة مع كاسيميرو ومليتاو؟

"أعاني من آلام في ركبتي والوقوف يؤلمني، أجلس كلما سنحت الفرصة. تحدثنا بعض الوقت عن المباراة. ميليتاو قدّم مباراة مميزة أيضًا".











































































































ديفيد ألابا سجّل الهدف الأول لـ ريال مدريد في الشوط الأول، فيما أضاف القائد كريم بنزيمة الهدف الثاني في الفترة الثانية.

ليحصد ريال مدريد لقبه رقم 5 في كأس السوبر الأوروبي تاريخيًا والأول له منذ 2017، معادلًا برشلونة وميلان الأكثر تتويجًا بالطولة.

الملكي 5 نجوم 🌟🌟🌟🌟🌟



ريال مدريد بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الخامسة في التاريخ 👑⚽️ pic.twitter.com/pvmvkHMLRu — FilGoal (@FilGoal) August 10, 2022

كما رفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد رصيده إلى 9 بطولات أوروبية، و4 كؤوس سوبر أوروبي كمدرب، بالإضافة إلى 2 كلاعب.

وحصد أنشيلوتي بطولته رقم 8 كمدير فني لـ ريال مدريد معادلًا لويس مولوني في المركز الثالث بتاريخ النادي خلف ميجيل مونيوز (15 لقبًا) وزين الدين زيدان (11 لقبًا).

ورفع الرباعي كريم بنزيمة ولوكا مودريتش وتوني كروس وداني كارباخال رصيده لأربعة ألقاب في السوبر الأوروبي بالتساوي مع آري هان وداني ألفيش وباولو مالديني.

وبات أنطونيو روديجير ثاني لاعب يفوز بالسوبر الأوروبي موسمين متتاليين بعد توني كروس الذي فعلها مع بايرن ميونيخ وريال مدريد عامي 2013 و2014.

وفاز ريال مدريد ببطولته رقم 98 في تاريخه، متجاوزًا برشلونة صاحب الـ 97 بطولة.

وشارك ريال مدريد في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، بصفته بطلًا لـ دوري أبطال أوروبا.

فيما ظهر أينتراخت فرانكفورت لأول مرة في تاريخه في البطولة بعد تتويجه بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ويظل بايرن ميونيخ هو الفريق الألماني الوحيد تاريخيًا الذي توج بالسوبر الأوروبي.

مشجع مدريدي من مدرجات ملعب هلسنكي يرفع لافتة لبحث جوجل عن القميص الاحتياطي لبرشلونة في الموسم الماضي 🌟⚽️



الصور التي ظهرت في البحث هي لخوان لابورتا رئيس برشلونة مع قمصان الفرق التي واجهت ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 😅 pic.twitter.com/ENvpGN1aWQ — FilGoal (@FilGoal) August 10, 2022

ورفع ريال مدريد رصيده من الألقاب الأوروبية إلى 21، متفوقًا على برشلونة صاحب الـ 17 لقبًا، وميلان صاحب الـ 14 لقبًا.

وشهدت المباراة حدثًا تاريخيًا بانفراد كريم بنزيمة قائد الميرنجي بالمركز الثاني على قائمة الهدافين التاريخيين لـ ريال مدريد.

وغاب الانتقام

المواجهة كانت الثانية في تاريخ الفريقين، بعد مباراة سابقة في نهائي دوري أبطال أوروبا 1960.

يومها فاز ريال مدريد بنتيجة 7-3 في نهائي تاريخي سجّل خلاله فيرنيتش بوشكاش 4 أهداف، وألفريدو دي ستيفانو 3 أهداف.

المباراة التي أدت للقب الأوروبي الخامس لـ ريال مدريد منذ 62 عامًا، لم تعرف تكرارًا بين الطرفين حتى 2022.

جماهير فرانكفورت التي انتظرت أكثر من 6 عقود للثأر من الخسارة في المباراة الأهم بتاريخهم في مدينة جلاسكو الاسكتلندية على مرأى ومسمع الطفل أليكس فيرجسون، لم تنل انتقامها في دولة فنلندا.

لا تغيّر فريقًا بطلًا

دون تغييرات عن آخر ظهور رسمي لـ ريال مدريد يوم 28 مايو، يومها ظفر الفريق الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

أنشيلوتي دفع بنفس التشكيل الأساسي لنهائي الأبطال، وعوّل مجددًا على فيديريكو فالفيردي في الجهة اليمنى على حساب رودريجو.

كما أبقى الثنائي المنتدب حديثًا أنطونيو روديجير وأورليان تشواميني على مقاعد البدلاء.

وظهر البرازيلي كاسيميرو بقميص ريال مدريد للمباراة رقم 335، ليقفز إلى المركز العاشر على لائحة الأجانب الأكثر تمثيلًا للفريق متجاوزًا البرتغالي بيبي.

كعادة أنشيلوتي إعلان التشكيل مبكرًا 👀



بنفس تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول✅



ريال مدريد يواجه فرانكفورت لحصد لقب السوبر الأوربي 🏆 pic.twitter.com/T30nkMmSTz — FilGoal (@FilGoal) August 10, 2022

في المقابل واصل أوليفر جلاسنر المدير الفني لـ أينتراخت فرانكفورت التعويل على طريقة 3-4-3 التي حصد بها لقب الدوري الأوروبي.

ودفع جلاسنر بـ كريستوفر لينتس كظهير أيسر بدلًا من الصربي فيليب كوستيتش الذي لم ينضم لقائمة الفريق استعدادًا لمغادرة النادي.

وأبقى جلاسنر نجمه الألماني الجديد ماريو جوتسه على مقاعد البدلاء.

سانتوس بوري يقود ثلاثي هجوم فرانكفورت، وجوتزه على مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي 🏆 pic.twitter.com/b2NbP2aRDa — FilGoal (@FilGoal) August 10, 2022

كورتوا يبدأ من حيث انتهى

المباراة بدأت بشكل هادئ دون فرص حقيقية، حتى أخطأ الفرنسي فيرلان ميندي في الدقيقة 14، ليشن الألمان هجومًا عكسيًا انتهى بانفراد الياباني دايتشي كامادا، لكن تيبو كورتوا كان بالمرصاد وتصدى ببراعة.

الرد المدريدي جاء بعد 4 دقائق من هجوم منظم قاده فالفيردي الذي أرسل عرضية استطاع كريم بنزيمة إيصالها لـ فينيسيوس جونيور، لكن البرازيل فشل في التسجيل بسبب إبعاد البرازيل توتا للكرة من على خط المرمى.

التهديد الألماني التالي حل في الدقيقة 24 بتسديدة أنسجار ناوف -أفضل لاعب شاب في الدوري الأوروبي-، لكن كورتوا رفض وواصل التصدي.

الإعصار المدريدي

في آخر دقائق الشوط الأول، أظهر ريال مدريد شراسة بالغة وهدد مرمى فرانكفورت في الدقيقة 37 بواسطة فينيسيوس الذي انطلق من الجهة اليسرى وسدد كرة أرضية خطيرة تصدى لها كيفن تراب بأعجوبة إلى ركنية.

مرمى تراب لم يبق نظيفًا لفترة طويلة، فالركنية نُفذّت بواسطة توني كروس، ليقابلها القائد بنزيمة، ويتابعها كاسيميرو برأسية استقرت أمام ألابا الذي سجل بسهولة في الشباك الخالية بالدقيقة 38.

ليسجل ألابا هدفه الأوروبي السابع في مسيرته، وهدفه الرابع عمومًا بقميص ريال مدريد، وهو أول لاعب نمساوي يسجل في تاريخ المسابقة.

الاحتفال الملكي الأول في الموسم 🌟👑 pic.twitter.com/o4mJzW0nOc — FilGoal (@FilGoal) August 10, 2022

الفريق الملكي امتلك فرصة قتل المباراة في الدقيقة 41 عندما أرسل كروس عرضية رائعة نحو بنزيمة، وأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا أهدر بغرابة بتسديدة مرت بجوار القائم.

ريال مدريد يحكم قبضته

هجمات ريال مدريد لم تتوقف مع بداية الشوط الثاني، فأرسل ميندي عرضية بالدقيقة 55 استقبلها فينيسيوس بتسديدة اصطدمت بـ بنزيمة ثم تصدى لها تراب.

جلاسنر تحرّك، فأقحم جوتسه بطل العالم بدلًا من القائد سيباستيان رودي، كما أقحم الفرنسي راندال كولو مواني بدلا من الدنماركي يسبر ليندشتورم في الدقيقة 58.

الوضع لم يتحسّن للفريق الألماني، فانطلق كاسيميرو وسدد بالقدم اليسرى في الدقيقة 60، لكن كرته ارتدت من العارضة.

بنزيمة يكتب التاريخ

في الدقيقة 65 تغيّر تاريخ ريال مدريد إلى الأبد.

فينيسيوس انطلق من الجهة اليسرى في المساحة الخالية، وأرسل عرضية قابلها بنزيمة بتسديدة من لمسة واحدة عجز تراب عن التعامل معها لتستقر في شباكه.

ليرفع بنزيمة رصيده إلى 324 هدفًا بقميص ريال مدريد، ويقفز إلى المركز الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين للنادي، متجاوزًا الأسطورة راؤول جونزاليس بلانكو صاحب الـ 323 هدفًا.

ولا يسبق بنزيمة إلا البرتغالي التاريخي كريستيانو رونالدو صاحب الـ 450 هدفًا.

ورفع بنزيمة رصيده إلى 88 هدفًا في المسابقات القارية، خلف رونالدو (143 هدفًا)، وميسي (128 هدفًا)، وروبيرت ليفاندوفسكي (93 هدفًا).

الحكومة تُزيد سيطرتها في مدريد 👮‍♂️🚓



كريم بنزيمة بتخطى راؤول ويصبح الهداف التاريخي الثاني لريال مدريد بعد رونالدو 🌟👑



🥇 كريستيانو رونالدو - 450

🥈 كريم بنزيمة - 324

🥉 راؤول - 323 pic.twitter.com/yGjNgYXEl7 — FilGoal (@FilGoal) August 10, 2022

تغييرات

بعد الهدف الثاني، أجرى أنشيلوتي تغييره الأول بخروج المخضرم مودريتش ودخول رودريجو في الدقيقة 66. ثم دخل إدواردو كامافينجا في الدقيقة 75 بدلا من فالفيردي.

وفي الدقيقة 85 أنهى أنشيلوتي كل تغييراته بإقحام الثنائي الجديد أورليان تشواميني وأنطونيو روديجير بدلا من كروس وكارباخال، فيما شارك داني سيبايوس بدلا من فينيسيوس.

ريال مدريد حافظ على التقدم دون مشاكل حتى نهاية المباراة، ليحصد لقبًا جديدًا.

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