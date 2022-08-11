مؤتمر حسام حسن: كنت أعلم أننا سنخسر بنسبة 99%.. وكرة أموتو لو بالعكس ستحتسب

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 00:25

كتب : FilGoal

حسام حسن - المصري

كشف حسام حسن المدير الفني لفريق المصري عن توقعه لخسارة فريقه أمام الأهلي ولكن لأسباب أخرى غير فنية.

وخسر المصري أمام الأهلي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري المصري.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "عندما طلب منا إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المصري وافقنا رغم أن آخرين لم يكن ليوافقوا".

أخبار متعلقة
مؤتمر سواريش: لهذه الأسباب لم أدفع بالشباب أمام المصري.. وملعب برج العرب ممتاز الأهلي يثأر من هزيمة الدور الأول ويفوز على المصري بثنائية تشكيل المصري – حسام حسن يحافظ على قوامه الأساسي أمام الأهلي ثاني أكثر مواسمه التهديفية بالدوري.. ربيعة يهز شباك المصري

وشدد "ولكننا نعتز ببورسعيد وفريق المصري الكبير ولذلك وافقنا على تولي المسؤولية".

وكشف حسام حسن "دخلت المباراة وأنا أعلم بأننا سنخسر بنسبة 99% لأسباب أخرى، ولكني لم أنقل هذا للاعبين طبعا".

وأضاف "أعلم أن ذلك سيتكرر في المباراة الأخرى لأننا (مالناش دية)".

وتابع "إذا تعرضنا لأي موقف خلال المباراة يحتمل الخطأ بنسبة 50/50 لن يكون لصالحنا".

وأوضح المدير الفني للمصري "كان لدينا ركلة جزاء لأموتو في الشوط الأول لو بالعكس ستحتسب".

واختتم تصريحاته "تخطينا فرق كانت أعلى منا في الترتيب، ونريد أشياء بسيطة في المباريات الأربعة المقبلة".

ويحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة عقب خوض 30 جولة.

ويبتعد المصري عن المراكز المؤدية للهبوط بفارق 5 نقاط عن الجونة وإيسترن كومباني أقرب المهددين.

اقرأ أيضا:

الأهلي يثأر من المصري

رقم غائب للأهلي

ريال مدريد يتوج بالسوبر الأوروبي

موعد المباراة المقبلة للأهلي

رقم مميز لـ رامي ربيعة

الدوري المصري الأهلي المصري حسام حسن
نرشح لكم
خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول عن مخاطبة 5 دول لخوض وديتي سبتمبر مؤتمر سواريش: لهذه الأسباب لم أدفع بالشباب أمام المصري.. وملعب برج العرب ممتاز منذ رقم فايلر وموسيماني.. الأهلي يحافظ على نظافة شباكه 6 مرات متتالية في الدوري موعد مباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة في الكأس.. والقنوات الناقلة الأهلي يثأر من هزيمة الدور الأول ويفوز على المصري بثنائية ثاني أكثر مواسمه التهديفية بالدوري.. ربيعة يهز شباك المصري الظهور الأول لـ مرتضى منصور بعد حكم حبسه
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: سأشرك مزيدا من اللاعبين هذا الموسم.. وسجلنا من نقطة ضعف فرانكفورت 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل 12 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر حسام حسن: كنت أعلم أننا سنخسر بنسبة 99%.. وكرة أموتو لو بالعكس ستحتسب 24 دقيقة | الكرة المصرية
كورتوا: ريال مدريد يفوز بالمباريات النهائية ولهذا هو النادي الأعظم 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول عن مخاطبة 5 دول لخوض وديتي سبتمبر 38 دقيقة | منتخب مصر
كاسيميرو: ريال مدريد يعيش على الألقاب.. ولا نقاش حول فوز بنزيمة بالكرة الذهبية 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر سواريش: لهذه الأسباب لم أدفع بالشباب أمام المصري.. وملعب برج العرب ممتاز ساعة | الكرة المصرية
بيريز يتحدث عن.. مستقبل سوق الانتقالات ومقارنته بـ سانتياجو برنابيو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري