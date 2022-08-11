مؤتمر حسام حسن: كنت أعلم أننا سنخسر بنسبة 99%.. وكرة أموتو لو بالعكس ستحتسب

كشف حسام حسن المدير الفني لفريق المصري عن توقعه لخسارة فريقه أمام الأهلي ولكن لأسباب أخرى غير فنية.

وخسر المصري أمام الأهلي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري المصري.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "عندما طلب منا إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المصري وافقنا رغم أن آخرين لم يكن ليوافقوا".

وشدد "ولكننا نعتز ببورسعيد وفريق المصري الكبير ولذلك وافقنا على تولي المسؤولية".

وكشف حسام حسن "دخلت المباراة وأنا أعلم بأننا سنخسر بنسبة 99% لأسباب أخرى، ولكني لم أنقل هذا للاعبين طبعا".

وأضاف "أعلم أن ذلك سيتكرر في المباراة الأخرى لأننا (مالناش دية)".

وتابع "إذا تعرضنا لأي موقف خلال المباراة يحتمل الخطأ بنسبة 50/50 لن يكون لصالحنا".

وأوضح المدير الفني للمصري "كان لدينا ركلة جزاء لأموتو في الشوط الأول لو بالعكس ستحتسب".

واختتم تصريحاته "تخطينا فرق كانت أعلى منا في الترتيب، ونريد أشياء بسيطة في المباريات الأربعة المقبلة".

ويحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة عقب خوض 30 جولة.

ويبتعد المصري عن المراكز المؤدية للهبوط بفارق 5 نقاط عن الجونة وإيسترن كومباني أقرب المهددين.

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