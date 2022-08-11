مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول عن مخاطبة 5 دول لخوض وديتي سبتمبر

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 00:10

كتب : بسام أبو بكر

سون هيونج قائد كوريا أمام منتخب مصر

خاطب اتحاد الكرة المصري خمسة دول من أجل خوض مباراتين وديتين في شهر سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "أرسلنا خطابات لبعض الدول أجل خوض وديتي شهر سبتمبر".

وواصل "الخطابات المرسلة كانت لتوجو والسودان والنيجر وليبريا وإي سواتيني".

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وكان مصدر من اتحاد الكرة كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن طلب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر خوض وديتين في شهر سبتمبر المقبل استغلالا لفترة التوقف الدولي.

وكان من المفترض أن يلتقي منتخب مصر مع مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في سبتمبر المقبل.

لكن بعد تأجيل البطولة لتقام في يناير من عام 2024 بدلا من الصيف المقبل تقرر تأجيل التصفيات كذلك.

وبناء عليه يرغب فيتوريا في إقامة وديتين للتعرف أكثر على اللاعبين عن قرب.

جدير بالذكر أن FilGoal.com علم في وقت سابق من مصدر في اتحاد الكرة تلقي المنتخب عرضين من الأرجنتين وبلجيكا لملاقاتهما في نوفمبر المقبل استعدادا لكأس العالم.

وأوضح المصدر آنذاك أن فيتوريا هو من سيقرر أي عرض سيرغب في قبوله.

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