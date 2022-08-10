مؤتمر سواريش: لهذه الأسباب لم أدفع بالشباب أمام المصري.. وملعب برج العرب ممتاز

شرح ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي أسباب عدم الدفع بالمجموعة ذاتها التي شاركت في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، وذلك بعد الفوز على المصري.

وفاز الأهلي على المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ30 من الدوري والتي أقيمت بملعب برج العرب. (طالع التفاصيل)

وقال سواريش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الملعب برج العرب ممتاز والعشب جيد وكل مرة نلعب في ملعب جيد يساعدنا على اللعب بشكل أفضل".

وأضاف "لعبنا مباراة منذ 3 أيام ومثلما أوضحت سابقا يجب أن تكون هناك طريقة تتيح مشاركة اللاعبين الشباب معنا، ومنذ 3 أيام شارك الشباب وحققوا الفوز على الاتحاد ولكن كان يجب منحهم راحة لأننا نلعب ضد فريق جيد ومنظم ومستواهم البدني لن يساعدهم على ذلك".

وواصل "كان يجب الحفاظ على اللاعبين الشباب حتى لا يفقدوا الثقة ولذلك منحتهم راحة أمام المصري".

وأكمل "قدمنا مباراة جيدة والأدء الجماعي كان جيد واللاعبين نفذوا الخطة التي وضعتها للمباراة وفزنا على فريق منظم وكبير وأنا أتوجه بالتحية للاعبي فريق بعدما قدموا أداء جيد".

واستمر في تصريحاته "في أوقات من المباراة كان الخصم أفضل منا ولكننا كنا منظمين طوال اللقاء واستطعنا استغلال الفرص لنسجل وفزنا عن استحقاق".

وأشار "أنظر لخصائص اللاعب أولا وأختار أسلوب اللعب بناء على خصائص اللاعبين في الفريق، وأن يكون هذا الأسلوب هو المناسب للفريق في هذا التوقيت".

وأتم تصريحاته "في المستقبل سنلعب بطريقتين وهما ثلاثي دفاع أو رباعي دفاع، في جل فيسنتي أيضا كنت ألعب بطريقتين ولكن الأكثر كانت طريقة 4-3-3 لأن خصائص اللاعبين هناك كانت مناسبة لهذه الطريقة".

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