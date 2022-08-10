جوهرة الدنمارك.. برينتفورد يعلن ضم ميكيل دامسجارد

أعلن برينتفورد انتقال ميكيل دامسجارد قادما من سامبدوريا الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم دامسجارد إلى برينتفورد حتى صيف 2027 في صفقة قدرت بـ 15 مليون يورو.

قال توماس فرانك المدير الفني لـ برينتفورد: "إنه لاعب شاب يتمتع بإمكانيات كبيرة للتطور أكثر، نعلم أنه يمكننا مساعدة ميكيل في الوصول إلى أعلى مستوياته".

وأضاف "ميكيل قادر على صنع الأهداف وتسجيلها ولديه القدرة على الركض بالكرة أمام اللاعبين، سيخلق لنا الفرص في المناطق الضيقة".

وعن موقعه في الفريق، أوضح "نعتقد أن ميكيل يمكن أن يلعب في نظام 4-3-3 أو رقم "10"، يمكنه أيضًا اللعب كجناح، سنرى ما يتناسب مع قدرته الهجومية".

"I've done a full pre-season. 𝙄 𝙖𝙢 𝙧𝙚𝙖𝙙𝙮 𝙩𝙤 𝙜𝙤" 👊#WelcomeDamsgaard — Brentford FC (@BrentfordFC) August 10, 2022

ويشتهر دامسجارد بأدائه في بطولة يورو 2020، إذ قاد فريقه إلى نصف نهائي البطولة وسجل هدفا أمام إنجلترا.

دامسجارد (22 عاما) انتقل إلى سامبدوريا صيف 2020 ومنذ ذلك الحين، خاص مع الفريق 49 مباراة سجل هدفين وصنع أربعة آخرين.

ومثل ميكيل الدنمارك في جميع فئاته العمرية حتى ظهر في سن الـ20 مع المنتخب الأول.

وظهر ميكيل بقميص المنتخب الدنماركي في 16 مباراة، من ضمنهم 5 في يورو 2020.

اقرأ أيضا

تصريحات قوية من كلاتنبرج: لن أقبل الأخطا

الحكم بحبس مرتضى منصور

تصريحات هائلة من مايكل أوين عن صلاح

الكشف عن رد فعل النني بعد قرار أرتيتا

موقف ريان من البقاء في الأهلي أو الاحتراف