جوهرة الدنمارك.. برينتفورد يعلن ضم ميكيل دامسجارد

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

دامسجارد - برينتفورد

أعلن برينتفورد انتقال ميكيل دامسجارد قادما من سامبدوريا الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم دامسجارد إلى برينتفورد حتى صيف 2027 في صفقة قدرت بـ 15 مليون يورو.

قال توماس فرانك المدير الفني لـ برينتفورد: "إنه لاعب شاب يتمتع بإمكانيات كبيرة للتطور أكثر، نعلم أنه يمكننا مساعدة ميكيل في الوصول إلى أعلى مستوياته".

وأضاف "ميكيل قادر على صنع الأهداف وتسجيلها ولديه القدرة على الركض بالكرة أمام اللاعبين، سيخلق لنا الفرص في المناطق الضيقة".

وعن موقعه في الفريق، أوضح "نعتقد أن ميكيل يمكن أن يلعب في نظام 4-3-3 أو رقم "10"، يمكنه أيضًا اللعب كجناح، سنرى ما يتناسب مع قدرته الهجومية".

ويشتهر دامسجارد بأدائه في بطولة يورو 2020، إذ قاد فريقه إلى نصف نهائي البطولة وسجل هدفا أمام إنجلترا.

دامسجارد (22 عاما) انتقل إلى سامبدوريا صيف 2020 ومنذ ذلك الحين، خاص مع الفريق 49 مباراة سجل هدفين وصنع أربعة آخرين.

ومثل ميكيل الدنمارك في جميع فئاته العمرية حتى ظهر في سن الـ20 مع المنتخب الأول.

وظهر ميكيل بقميص المنتخب الدنماركي في 16 مباراة، من ضمنهم 5 في يورو 2020.

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