الظهور الأول لـ مرتضى منصور بعد حكم حبسه

ظهر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مقطع فيديو مصور تم نشره على صفحته الرسمية بعد حكم حبسه.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي قد كشف عن توقيع عقوبة الحبس على مرتضى منصور في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وجاء الحكم على مرتضى منصور بالحبس لمدة شهر وهو حكم واجب النفاذ والذي صدر من استئناف المحكمة الاقتصادية.

ونشر مرتضى منصور فيديو بعنوان "ده ردي أنا مش فاضيلكم لما أفضى أجيلكم".

وظهر مرتضى منصور وهو يمارس رياضة تنس الطاولة داخل نادي الزمالك.

وسبق أن أعلن نادي الزمالك الشهر الماضي، في بيان رسمي إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ضد مرتضى منصور رئيس النادي وإلغاءها في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي الشهر الماضي.

وتضمن الحكم إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وإلغاءها ضد مرتضى منصور.

وكانت محكة الدرجة الأولى قد أصدرت في إبريل الماضي حكما بحبس مرتضى لمدة سنة بسبب اتهام الخطيب له بسبه عبر صفحته الرسمية.

واستأنف مرتضى منصور على الحكم أمام محكمة استئناف الاقتصادية والتي نظرت أولى جلسات الاستئناف في 2 مايو الماضي.

وقررت المحكمة وقتها تأجيل الجلسة حتى جلسة اليوم الأحد والتي حددتها المحكمة للنطق بالحكم.

وفقا للبيان فإن بعض المسؤولين في الدولة قد عرضوا على الطرفين إنهاء الخلافات عبر بيان مشترك إلا أن رئيس النادي الأهلي رفض.

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