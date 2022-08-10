مشجع لبرشلونة يسب دي يونج بسبب راتبه

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 21:37

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة

سب مشجع لبرشلونة لاعب الفريق فرينكي دي يونج مطالبا إياه بخفض راتبه كي يبقى في صفوف الفريق الكتالوني.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية فيديو أثناء تواجده في سيارته أمام مقر النادي وقال المشجع: "اخفض راتب يا ابن *****".

وارتبط دي يونج خلال الصيف الجاري بالانتقال إلى مانشستر يونايتد للاجتماع بمدرب الفريق الحالي والسابق له في أياكس إريك تين هاج.

فيما ظهرت تقارير صحفية في الأيام الأخيرة تزعم أن تشيلسي اقترب من حسم الصفقة مع تشيلسي.

وأوضحت العديد من التقارير الصحفية أن برشلونة يرغب في بقاء اللاعب الهولندي ضمن صفوفه لكن مقابل تخفيض راتبه وهو ما يرفضه دي يونج.

وانضم دي يونج إلى برشلونة قادما من أياكس في عام 2019 وخاض معه 138 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 17 آخرين.

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