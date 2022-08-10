مشجع لبرشلونة يسب دي يونج بسبب راتبه

سب مشجع لبرشلونة لاعب الفريق فرينكي دي يونج مطالبا إياه بخفض راتبه كي يبقى في صفوف الفريق الكتالوني.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية فيديو أثناء تواجده في سيارته أمام مقر النادي وقال المشجع: "اخفض راتب يا ابن *****".

وارتبط دي يونج خلال الصيف الجاري بالانتقال إلى مانشستر يونايتد للاجتماع بمدرب الفريق الحالي والسابق له في أياكس إريك تين هاج.

فيما ظهرت تقارير صحفية في الأيام الأخيرة تزعم أن تشيلسي اقترب من حسم الصفقة مع تشيلسي.

#FCB🔵🔴 💥 Graves insultos a Frenkie De Jong a su llegada a la Ciutat Esportiva 🗣️ ¡Bájate el sueldo, p****! 📹 @DBR8 pic.twitter.com/Kq8L0SGQKP — Diario SPORT (@sport) August 10, 2022

وأوضحت العديد من التقارير الصحفية أن برشلونة يرغب في بقاء اللاعب الهولندي ضمن صفوفه لكن مقابل تخفيض راتبه وهو ما يرفضه دي يونج.

وانضم دي يونج إلى برشلونة قادما من أياكس في عام 2019 وخاض معه 138 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 17 آخرين.

اقرأ أيضا:

تصريحات قوية من كلاتنبرج: لن أقبل الأخطاء

الحكم بحبس مرتضى منصور

تصريحات هائلة من مايكل أوين عن صلاح

الكشف عن رد فعل النني بعد قرار أرتيتا

موقف ريان من البقاء في الأهلي أو الاحتراف