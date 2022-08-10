فيتوريا يزور الزمالك والأهلي الخميس والجمعة

يزور روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ناديي الزمالك والأهلي يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأوضحت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن زيارة فيتوريا تأتي ضمن جولته للالتقاء بمدربي فرق الدوري.

وسيجتمع فيتوريا غدا مع جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، ونظيره في الأهلي ريكاردو سواريش الجمعة.

وتستمر زيارات فيتوريا لمختلف الأندية المصرية في إطار رغبته في الاجتماع بمدربي الأندية والتعرف أكثر عن قرب على الفرق واللاعبين.

وكان المدرب البرتغالي زار في الأيام الماضية الاتحاد السكندري وسموحة وفاركو.

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