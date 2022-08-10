بنزيمة وفينيسيوس وناوف.. تعرف على جوائز أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

فاز كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

وتلقى بنزيمة الجائزة في الملعب الأولمبي بـ هيلسنكي قبل مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام أينتراخت فرانكفورت.

وقاد بنزيمة فريقه ريال مدريد للتتويج باللقب رقم 13 في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، بعد أن حصد جائزة هداف البطولة برصيد 15 هدفًا.

وتألق بنزيمة بتسجيل ثلاثية تاريخية في شباك باريس سان جيرمان بإياب ثُمن النهائي، ثم سجل ثلاثية أخرى في ذهاب ربع النهائي بشباك تشيلسي، وأتبعها بهدف في مباراة الإياب كتب التأهل للمربع الذهبي.

وعاد بنزيمة ليتألق في نصف النهائي بهدفين ذهابًا وآخر إيابًا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

🥇 Awards time! 👏 Congratulations to Karim Benzema, the #UCL Player of the Season, Vinicius Jr, the #UCL Young Player of the Season and Ansgar Knauff, #UEL Young Player of the Season, who have picked up their trophies at the #SuperCup. pic.twitter.com/uBR1d4Bq3M — UEFA (@UEFA) August 10, 2022

كما فاز زميله فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا 2022.

وسجل فينيسيوس هدف المباراة النهائية الوحيد في شباك ليفربول قبل عدة أسابيع.

الجناح البرازيلي سجّل 4 أهداف إجمالًا في دوري الأبطال الموسم الماضي، أجملها رائعته في شباك مانشستر سيتي في ذهاب نصف النهائي.

كما صنع فينيسيوس هدف بنزيمة الأولى في الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان، وأرسل كرة هدف التأهل لـ بنزيمة في إياب ربع النهائي أمام تشيلسي.

وأخيرًا فاز الألماني أنسجار ناوف ظهير أينتراخت فرانكفورت بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الأوروبي.

اللاعب الشاب صاحب الـ 20 عامًا ذو الأول الغانية، سجل هدفين في 7 مباريات بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وسجل ناوف هدف تعادل فرانكفورت أمام برشلونة في ذهاب ربع النهائي، كما سجل هدفا في شباك وست هام يونايتد في ذهاب نصف النهائي.

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