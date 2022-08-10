تشكيل فرانكفورت – بوري وكامادا يقودان الهجوم أمام ريال مدريد.. وجوتسه احتياطي

أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفني لـ أينتراخت فرانكفورت عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي.

ودفع جلاسنر بـ كريستوفر لينتس في الجهة اليسرى لتعويض فيليب كوستيتش الذي خرج من قائمة الفريق استعدادًا لمغادرة النادي.

وواصل جلاسنر التعويل على طريقة 3-4-3 التي قادته للفوز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

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طالع تشكيل ريال مدريد من هـــنـــا

ويبرز الهداف الكولومبي رافاييل سانتوس بوري في خط الهجوم، ويعاونه الياباني دايتشي كامادا.

بينما يجلس ماريو جوتسه على مقاعد البدلاء رفقة الياباني المخضرم ماكوتو هاسيبي.

تشكيل أينتراخت فرانكفورت:

حراسة المرمى: كيفن تراب

الدفاع: ألمامي توريه – توتا – إيفان إنديكا

الوسط: أنسجار ناوف – سيباستيان رودي – جبرييل سو – كريستوفر لينتس

الهجوم: يسبير ليندشتروم – رافاييل سانتوس بوري – دايتشي كامادا

دكة البدلاء: ينز جرال – ديانت راماي – هرفوي سمولتشيتش – كريتسيان ياكيتش – راندال كولو مواني – فاريدي أليدو – ماكوتو هاسيبي – لوكاس ألاريو – تيموثي تاشندلر – ينز بيتر هاوجي – ماريو جوتسه

ويشارك فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه، بينما يبحث ريال مدريد عن لقبه الثامن في البطولة.

ووصل فرانكفورت لكأس السوبر بتتويجه بالدوري الأوروبي على حساب رينجرز الاسكتلندي بركلات الجزاء الترجيحية.

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