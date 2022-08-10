تقرير: روما يدرس بيع الشعراوي

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 14:59

كتب : FilGoal

ستيفان الشعراوي - إيطاليا

يفكر نادي روما في بيع جناحه ستيفان الشعراوي هذا الصيف، من أجل إبرام صفقة طال انتظارها.

وعاد الشعراوي إلى روما في يناير 2021 قادما من شنغهاي شينهوا الصيني ولم .

وذكرت شبكة إل تيمبو أن روما يدرس بيع ستيفان الشعراوي لتسهيل انتقال أندريا بيلوتي الذي طال انتظاره.

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وأوضح التقرير أن روما لم يتلق أي عرض للمهاجم الإيطالي البالغ من العمر 29 عاما.

شهد روما رحيل كارليس بيريز، الذي انضم إلى نادي سلتا فيجو الإسباني كإعارة لمدة موسم بالإضافة إلى خيار شراء بقيمة 11 مليون يورو.

انتقال بيريز إلى سلتا فيجو لم يقرب انتقال بيلوتي بل أن النادي في حاجة لبيع لاعب آخر وهو الشعراوي، حسب التقرير.

ولعب الشعراوي في صفوف روما سابقا بين 2016 و2019.

وانتقل الشعراوي إلى الدوري الصيني في صيف 2019 مقابل 16 مليون يورو.

ولم يخض الشعراوي إلا 19 مباراة مع فريقه الصيني، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3، وتوج معه بمسابقة الكأس.

وبعدها عاد ذو الأصول المصرية لروما من جديد في يناير 2021.

ولعب الشعراوي 29 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، سجل خلالها 6 أهداف.

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