حوار في الجول - علاء عبد العال: بقاء إيسترن كومباني سيكون إعجازا.. ولست مدربا دفاعيا

لا يرى علاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني نفسه مدربا دفاعيا ولكنه يرى بأن الفرق التي يتولى مسؤوليتها تتمتع بهجوم جيد مع القدرة على الدفاع عند فقدان الكرة

وأجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع عبد العال تحدث فيه عن أسباب قبوله تدريب إيسترن كومباني وعن أمنياته في تولي تدريب فريق ينافس على الألقاب.

كيف قبلت تدريب إيسترن كومباني على الرغم من آمال الفريق الضعيفة في البقاء في الدوري؟

"قبول إيسترن كومباني كان مغامرة كبيرة، تحدثت مع الإدارة ووجدت تمسكهم بي وأخبرتهم بأنني لا أملك عصا سحرية وسنظل حتى النهاية نصارع على الهبوط ولكن لن نستسلم".

"في الوقت الذي طلبني فيه إيسترن كومباني كنت أتولى تدريب القناة في الدرجة الثانية واعتذرت عن الرحيل وتقبلوا وهم يتمتعون باحترام كبير، في ذلك الوقت كنت أشعر بالحزن لأنني أرى أنه لا يوجد فريق من الدوري الممتاز يطلبني للعمل وأنا على العكس كنت أستحق ذلك ولا أرى إنني أنتمي للقسم الثاني".

ويحتل إيسترن كومباني حاليا المركز الـ 15 برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجونة صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

لماذا قبلت العمل في الدرجة الثانية؟

لأنني أحب العمل وجربت أن أبقى في المنزل لفترة لكن الأمر كان سيئا وأتيحت لي أكثر من فرصة لكن جميعها كان من القسم الثاني فقلت إن العمل سيكون أفضل من البقاء في المنزل".

"طبقت شيئا جديدا مع إيسترن كومباني وهو الاستغناء عن 17 لاعبا في وسط الموسم والتعاقد مع 20 جدد لأن الفدرة على الانسجام بين اللاعبين سيكون صعب وكان أكثرهم لا يلعبون في أنديتهم، في البداية الإدارة قالت إنها ستوفر الكثير من الأشياء ولكن المبلغ الذي رصد لم يكن كما تصورت لذلك حاولنا العمل بأقل القليل".

"في البداية الأداء لم يكن الأمثل والنتائج أيضا لم تكن مرضية بالشكل الكامل حتى وصلنا للتوليفة السحرية التي جعلت الفريق يؤدي ويحصل على النتائج الجيدة حاليا".

بعض الناس يقولون إن علاء عبد العال يكون أفضل عندما يتولى تدريب الفريق التي في موقف صعب؟

"هذه شهادة تحسب لي نحن نتحدث عن ناد موقفه صعب ولا يوجد إمكانيات أو لاعبين، قما بالك إضا دربت فريق يمتلك الإمكانيات".

هل تحزن من مقولة أن علاء عبد العال مدرب دفاعي؟

"لا بالعكس، هل أكون مدرب دفاعي فقط لأن فريقي يدافع بشكل جيد عندما يخسر الكرة جميع فرق العالم حاليا تدافع تحت كرة القدم لأنك إذا لم تدافع بشكل جيد ستستقبل الأهداف ولكن أنا أرى أننا نهاجم بشكل جيد وأحرزنا أهداف أكثر من العديد من الفرق في الدوري مثل الإسماعيلي".

"إذا بقي إيسترن كومباني في الدوري سيكون إعجاز ومن الصعب تكراره وسيحسب الأمر لي وللجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة".

إذا عرض عليك بيراميدز والأهلي والزمالك لتدريبهم من ستختار؟

"الشهرة بالطبع موجودة في الأهلي والزمالك، لكن أي مدرب يريد التتويج بالألقاب حاليا سيتولى تدريب بيراميدز صاحب القائمة الأقوى خصوصا أن الأهلي والزمالك يعانيان حاليا ورحل عنهما الكثير من الإصابات وفي الأهلي البدلاء لم يكونوا على مستوى اللاعبين الأساسين لذلك انخفض المستوى".

ما الذي حدث بينك وبين رونالدينيو أثناء زيارته لنادي إيسترن كومباني؟

"حصل تعارف بيننا ولم يحدث أي حديث سوى تمني التوفيق لنا، لقد حضر التدريبات والتقط الصور مع اللاعبين وكانت لافتة جميلة من شركة إيسترن كومباني".

هل فكرت في أخذ أمير عابد معك للظهور بعد انتشار الفيديو بينكم؟

"أمير عابد تربطني به صداقة كبيرة هو وجميع اللاعبين الذين عملت معهم، هو ارتبط اسمه بي بسبب ذلك الفيديو وهو من اشتهر أكثر بسببه".

من اللاعب الذي يستحق الانضمام إلى منتخب مصر من إيسترن كومباني؟

"مودي ناصر من مواليد 2001 قد يلعب لمنتخب مصر أو الأهلي والزمالك لاعب رائع وسيلعب مع المنتخب الأولمبي، وعماد ميهوب وأيضا أحمد أمين أوفة هؤلاء هم الأبرز لأنهم صغار السن".

ما هي أسباب تراجع نتائج الأهلي خلال الفترة الماضية من وجهة نظرك؟

"ريكاردو سواريش حتى الآن مظلوم، اللاعبين مجهدين ويفقد كل مباراة لاعب أو إثنين للإصابة أيضا هو لم يختار اللاعبين والعديد منهم فاقد للثقة في أنفسهم، ولكن حتى الآن بصمته لم تظهر والحكم عليه يجب أن يكون بعد فترة طويلة".

ما هو سر تألق الزمالك مع فيريرا؟

"قائمة اللاعبين في الزمالك والخطوط مكتملة، قابله مشكلة بعد رحيل طارق حامد ولكن ما يعجبني فيه هو أنه يلعب بطريقة واقعية ويلعب لسد ثغراته وأخرج العديد من اللاعبين في قطاع الناشئين وظهروا بشكل مميز، الزمالك حاليا يدافع بشكل جيد ويمتلك عدد جيد من اللاعبين الذين يستطيعون الخروج من الدفاع للهجوم، ولكن هو مدرب زكي ورائع وأيضا ساعده سوء مستوى الأهلي".

هل ترى أنه من الصعب أن يتولى أي مدرب مصري تدريب منتخب مصر بعد رحيل إيهاب جلال؟

"كان من المفترض أن يبلغ إيهاب جلال برحيله قبل رحلة كوريا لأنه تمت إقالته على الهواء وهو في الطريق إلى كوريا وهذا جعل الناس تتعاطف معه، ولكن أرى أن المدرب الأجنبي حاليا أفضل لمنتخب مصر ليتم تقييم المدربين المصريين بشكل جيد قبل تولي أي أحد منهم في المستقبل".

"روي فيتوريا لم يدرب أي منتخب من قبل ولكن تجاربه مع الأندية كانت جيدة ولكن في النهاية لا يمكننا الحكم عليه قبل فترة كافية من تدريب منتخب مصر".

هل تشعر بالحزن لعدم ترشيحك لتدريب منتخبات الأعمار السنية؟

الخبرات التي وصلت إليها تجعلني أرفض العمل في قطاعات الناشئين، لن أقبل سوى كمدرب للمنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي وقد أقبل أن أكون مساعدا في الفريق الأول بشرط أن أعمل مع مدرب أجنبي كبير واسم مشهور".

كيف ترى صراع الهبوط والناديان الأقرب للهبوط مع مصر للمقاصة؟

الدائرة أصبحت أضيق حاليا واعتقد الإسماعيلي كان قريبا من قبل لكنه خرج بسبب المساندة الجماهيرية، اعتقد أن الصراع لن يخرج عن المقاولون وإيسترن كومباني والجونة وإنبي".

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