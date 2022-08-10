تقرير: مارسيليا يستهدف ضم سليماني

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 13:49

كتب : FilGoal

إسلام سليماني

يهتم نادي مارسيليا بضم الجزائري إسلام سليماني مهاجم سبورتنج لشبونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت جريدة أوجوجو البرتغالية أن مارسيليا يستهدف ضم المهاجم الجزائري.

وأوضح التقرير أن مارسيليا عليه بيع أحد لاعبيه قبل التعاقد مع سليماني.

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ولعب سليماني في النصف الأول من الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى سبورتنج لشبونة في يناير.

وسجل الدولي الجزائري 8 أهداف وصنع 2 خلال 28 مباراة لعبها مع الفريقين.

يذكر أن مارسيليا اتفق مع أليكسيس سانشيز على ضمه بعد فسخ تعاقده مع إنتر.

وكان إنتر أعلن توصله لاتفاق لفسخ التعاقد مع المهاجم التشيلي بالتراضي.

ابن الـ33 عاما انتقل لإنتر معارا من مانشستر يونايتد في 2019 قبل أن يتحول لانتقال دائم في 2020.

وشارك سانشيز في 108 مباراة مع إنتر ميلان، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 23 آخرين.

وفاز سانشيز بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

سانشيز هو الصفقة الحادية عشرة لـ مارسيليا خلال سوق الانتقالات بعد لوبير من روما وجوردان فيريتوت وجينجيز أوندر من روما وماتيو جندوزي ونونو تافاريس من أرسنال بالإضافة إلى لويس سواريز من غرناطة وأركدويز ميليك من نابولي وجوهانثن كلويز من لينز النمساوي وأيزيك توريه من لو هافر الفرنسي.

وافتتح مارسيليا مشواره في الدوري الفرنسي بفوز أمام ريمس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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