ذا تايمز: 48 ساعة تحسم مستقبل دي يونج.. تشيلسي يلاحقه ويونايتد استسلم

يتضح مستقبل فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة خلال الـ48 ساعة المقبلة وفقا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي يلاحق دي يونج ومتمسك بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت أن مانشستر يونايتد استسلم تماما وأوقف محاولات ضم دي يونج بعد رفض اللاعب وعدم رغبته في الانضمام لفريق المدرب إيريك تين هاج.

وأشارت إلى أن مستقبل دي يونج سيُحسم خلال 48 ساعة خاصة بعد أزمة اللاعب الهولندي مع برشلونة.

صحيفة "ذا أثليتك" أوضحت أن برشلونة اكتشف خللا قانونيا في عقد اللاعب الذي وقعه مع الإدارة القديمة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.

دي يونج كان قد وقع عقدا جديدا في 20 أكتوبر 2020 لمدة ستة أعوام مع برشلونة، بشرط أن يخفض راتبه في موسمي 2020-2021 و2021-2022، من أجل تخفيف الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.

ووفقا للعقد الجديد، أصبح برشلونة مدينا لـ دي يونج بنحو 17 مليون يورو من راتبه المؤجل منذ ذلك الحين.

الأمر الذي استدعى الإدارة الجديدة بقيادة خوان لابورتا بإبلاغ اللاعب بضرورة فسخ عقده الحالي والعودة إلى عقده القديم الذي وقعه في 2020.

برشلونة يرغب في رحيل فرينكي دي يونج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لكن اللاعب الهولندي لا يريد الرحيل حتى اللحظة.

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