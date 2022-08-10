كوبا ليبرتادوريس - سلسلة فلامنجو القياسية لا تتوقف وتقوده لـ نصف النهائي أمام كورينثيانز

حسم فلامنجو البرازيلي أولى بطاقات نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس بالفوز على كورينثيانز بهدف دون رد في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب ماراكانا.

وتفوق فلامنجو ذهابا بنتيجة 2-0 ليتأهل لنصف النهائي بالفوز بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق بيدرو في الدقيقة 52 من عمر اللقاء عقب عرضية من جيورجان دي أراساكيتا.

وأصبح صانع الألعاب الأوروجوياني أكثر لاعب صنع أهدافا في آخر 10 نسخ من البطولة برصيد 19 تمريرة حاسمة.

وأكمل كورينثيانز اللقاء منقوصا بـ 10 لاعبين بدءا من الدقيقة 68 بسبب لمسة يد على برونو مينديز منع بها انفراد للاعب فلامنجو.

الانتصار قاد فلامنجو للمباراة رقم 19 على أرضه دون خسارة في كوبا ليبرتادوريس كأفضل فريق محققا 16 انتصارا و3 تعادلات.

وتعود خسارة فلامنجو الأخيرة على أرضه لأبريل 2019 ضد بنيارول الأوروجوياني.

المباراة أيضا شهدت مشاركة أرتورو فيدال لاعب وسط التشيلي في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، إذ مرر 32 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 100% ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يحقق دقة تمرير بنسبة 100% خلال مباراتين متتاليتين.

ووصل الأحمر والأسود البرازيلي لنصف نهائي البطولة للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم.

وينتظر فلامنجو تحديد هوية منافسه في نصف النهائي فجر الغد الخميس، عندما يلتقي تاييرس دي كورودوبا مع فيليز سارسفيلد.

وتفوق فيليز في الذهاب بنتيجة 3-2 قبل لقاء الإياب.

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