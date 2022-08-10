ذا أثليتك: تغيير موعد انطلاق كأس العالم 2022

كشفت شبكة "ذا أثليتك" الإخبارية أنه من المنتظر أن يتم تغيير موعد انطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم.

ويبدأ كأس العالم في 21 نوفمبر المقبل ويستمر حتى 18 ديسمبر.

وبحسب الشبكة، فإن موعد الانطلاق قد يتم تغييره إلى الأحد 20 نوفمبر لكي يلعب المنتخب القطري المباراة الأولى في البطولة.

وكان من المقرر أن يلعب منتخب السنغال مع هولندا يوم الإثنين لتكون أولى مباريات النسخة الحاليةعلى أن يقام حفل الافتتاح قبل مباراة قطر.

وبعد التعديل، سلعب منتخب قطر أمام الإكوادور في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن هذه النسخة من كأس العالم هي الأخيرة بمشاركة 32 منتخبا حيث سيتم زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بداية من 2026.

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