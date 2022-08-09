تقرير: بيلرين يرغب في العودة إلى ريال بيتس

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

هيكتور بيلرين مدافع أرسنال

يرغب هيكتور بيلرين لاعب أرسنال العودة إلى ريال بيتيس بعد نهاية فترة إعارته يونيو الماضي.

وحسبما نشر فابرزيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات فإن بيلرين اجتمع اليوم مع إدارة أرسنال من أجل فسخ التعاقد بالتراضي.

ويتبقى في عقد بيلرين مع أرسنال موسم واحد ويريد العودة إلى ريال بيتيس قبل نهاية سوق الانتقالات الجاري.

أخبار متعلقة
فك عقدة الافتتاحيات.. أرسنال يحسم دربي لندن المصغر أمام كريستال بالاس بثنائية تشكيل أرسنال – زينشينكو أساسي.. وجيسوس يقود الهجوم أمام كريستال بالاس نيوكاسل جيتس يتعاقد مع مدافع أرسنال وإنجلترا السابق مونزا يواصل التدعيم.. لاعب أرسنال يقترب من الانضمام إلى صفوفه

وقضى الظهير الأيمن الموسم الماضي معار إلى الفريق الإسباني لمدة موسم واحد.

وخاص صاحب الـ27 عاما رفقة الفريق 32 مباراة بجميع المسابقات صنع خلالها 5 أهداف.

بيلرين يعتبر من أبناء أرسنال، إذ تدرج في صفوفه حتى وصل إلى الفريق الأول صيف 2014.

وشارك بيلرين بقميص المدفعجية في 239 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 29 آخرين.

بيلرين تواجد في الفترة التحضيرية للفريق للإعداد للموسم الجديد، لكن لم يظهر مع أرسنال في أولى جولات الدوري الإنجليزي.

وفاز أرسنال أمام كريستال بالاس بهدفين دور رد في افتتاح مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضا:

قرار من اتحاد الكرة بشأن شكاوى الحكام

تعرف على منافس الزمالك في أبطال إفريقيا

تعرف على منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على منافس بيراميدز في الكونفدرالية

تعرف على منافس فيوتشر في الكونفدرالية

قبول استقالة عبد الفتاح

هيكتور بيلرين أرسنال ريال بيتيس
نرشح لكم
كالتشيو ميركاتو: بعد إدانته بالتحرش الجنسي.. سانتي مينا مطلوب في الدوري السعودي سكاي: مانشستر سيتي يحسم صفقته الرابعة العودة إلى الوطن.. فيرنر يرحل عن تشيلسي بعد هبوط أهلي جدة.. السومة إلى العربي القطري معارا سموحة لـ في الجول: 40 مليون جنيه سعر بيع عبد الكبير الوادي بعد التعاقد مع درينتي.. فريق درجة سادسة إسباني يضم مانوتشو كما انفرد في الجول – الشباب السعودي يتعاقد مع مهاجم منتخب الجابون الصفقة الثامنة.. أسوان يضم محمود صابر لاعب النجم الساحلي الأسبق
أخر الأخبار
بدر بانون يسجل في أولى مبارياته بالدوري القطري 12 دقيقة | الوطن العربي
تقرير: بيلرين يرغب في العودة إلى ريال بيتس 12 دقيقة | ميركاتو
سموحة يصعد 4 ناشئين لتدريبات الفريق الأول 20 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك – شيكابالا أساسي.. وإسلام وجابر وروقا يقودان الوسط ضد المقاصة 26 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مصر للمقاصة - حلاوة وفهمي في الهجوم أمام الزمالك 32 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوتي.. عن السداسية وبنزيمة غير القابل للتعويض وجمهور فرانكفورت "الأبيض" 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة من جديد.. أوناجم ينضم إلى الوداد 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد اجتماع مع حازم ودياب.. تحديد موعد بداية كلاتنبرج رسميا في لجنة الحكام 51 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف