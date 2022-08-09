تقرير: بيلرين يرغب في العودة إلى ريال بيتس

يرغب هيكتور بيلرين لاعب أرسنال العودة إلى ريال بيتيس بعد نهاية فترة إعارته يونيو الماضي.

وحسبما نشر فابرزيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات فإن بيلرين اجتمع اليوم مع إدارة أرسنال من أجل فسخ التعاقد بالتراضي.

ويتبقى في عقد بيلرين مع أرسنال موسم واحد ويريد العودة إلى ريال بيتيس قبل نهاية سوق الانتقالات الجاري.

وقضى الظهير الأيمن الموسم الماضي معار إلى الفريق الإسباني لمدة موسم واحد.

وخاص صاحب الـ27 عاما رفقة الفريق 32 مباراة بجميع المسابقات صنع خلالها 5 أهداف.

بيلرين يعتبر من أبناء أرسنال، إذ تدرج في صفوفه حتى وصل إلى الفريق الأول صيف 2014.

وشارك بيلرين بقميص المدفعجية في 239 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 29 آخرين.

بيلرين تواجد في الفترة التحضيرية للفريق للإعداد للموسم الجديد، لكن لم يظهر مع أرسنال في أولى جولات الدوري الإنجليزي.

وفاز أرسنال أمام كريستال بالاس بهدفين دور رد في افتتاح مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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