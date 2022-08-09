تشكيل الزمالك – شيكابالا أساسي.. وإسلام وجابر وروقا يقودان الوسط ضد المقاصة

أجرى جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك ثلاثة تبديلات على تشكيل فريقه لملاقاة مصر للمقاصة اليوم الأربعاء.

ويواجه الزمالك منافسه مصر للمقاصة في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري.

ويشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر في التشكيل الأساسي بدلا من يوسف إبراهيم "أوباما" وإمام عاشور وحسام عبد المجيد الذين بدأوا لقاء الجونة الأخير.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش"- محمد عبد الغني- أحمد فتوح

في الوسط الدفاعي: محمد أشرف "روقا"- إسلام جابر

في الوسط الهجومي: سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد خضري ويوسف إبراهيم "اوباما" وسيف جعفر ويوسف أسامة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.

فيما يأتي مصر للمقاصة في المركز الـ18 والأخير بـ15 نقطة.

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