تشكيل مصر للمقاصة - حلاوة وفهمي في الهجوم أمام الزمالك

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - الزمالك

دفع عيد مرازيق المدير الفني لفريق مصر للمقاصة بالثنائي كريم حلاوة ومحمود فهمي في الهجوم أمام الزمالك.

ويستضيف الزمالك فريق مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري.

ويسعى مصر للمقاصة تحقيق نتيجة إيجابية للتمسك بأمل البقاء في الدوري، إذ أن الخسارة تعني هبوط الفريق بشكل رسمي.

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وجاء تشكيل المقاصة كالآتي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: علي فتحي - أحمد صبيحة - أحمد منعم - خالد صلاح

الوسط: محمد ليلة - علي المصري - محمود عادل - سعيد الونش

الهجوم: كريم حلاوة - محمود فهمي

ويتذيل مصر للمقاصة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 29 مباراة وتعرض للخسارة في آخر ثلاث لقاءات.

أما الزمالك فيتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة.

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