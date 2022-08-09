كالتشيو ميركاتو: بعد إدانته بالتحرش الجنسي.. سانتي مينا مطلوب في الدوري السعودي

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 19:19

كتب : FilGoal

سانتي مينا - سيلتا فيجو

يستهدف نادي الشباب السعودي التعاقد مع سانتي مينا مهاجم سيلتا فيجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواجه مهاجم سيلتا فيجو أزمة قضائية بعدما حُكم عليه بسبب التورط في قضية التحرش بأحد الفتيات ما قد يجعل عرض الشباب مخرجا من الأزمة لصاحب الـ26 عاما.

وقدم الشباب وفقا لـ"كالتشيو ميركاتو" عرضا لنادي سيلتا فيجو من أجل التعاقد مع سانتي مينا بناء على رغبة فيسنتي مورينو المدير الفني للنادي السعودي.

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وأوضح التقرير أن المفاوضات جارية بين الشباب وسيلتا فيجو من أجل الوصول غلى اتفاق بشأن صاحب الـ26 عاما.

سانتي مينا شارك خلال 36 مباراة بالموسم المنصرم وسجل 9 أهداف وصنع 5 آخرين بقميص سيلتا فيجو.

المحكمة الإسبانية تقرر حبس المهاجم الإسباني سانتي مينا لاعب سيلتا فيجو أربعة سنوات بتهمة التحرش الجنسي

تفاصيل القضية

سانتي مينا متهم بالتحرش الجنسي وأصدرت المحكمة قرارا بحبسه لأربع سنوات في بداية الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "EFE" أن المحكمة قررت بالإضافة للحبس تغريم اللاعب الإسباني غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو.

فيما تم تبرئة اللاعب الإسباني من تهمة الاعتداء الجنسي، وكذلك براءة زميله ولاعب إبيزا ديفيد جولدار.

وقرر نادي سيلتا فيجو حرمان سانتي مينا من التدرب مع الفريق الأول مع خضوعه للتحقيق وتوضيح مهامه في الفترة المقبلة بالنادي على خلفية الحكم الصادر.

سانتي مينا تقد باستئناف عن طريق محاميه وطلب من ناديه العودة إلى التدريبات.

وتعود القصة لعام 2017 حينما كان سانتي مينا وديفيد جولدار يلعبان في صفوف فالنسيا حينما تحرشا بفتاة كانت تقود سيارتها الخاصة آنذاك.

وفي عام 2019 تم فتح القضية مع اتهام سانتي مينا بالاعتداء الجنسي وليس فقط التحرش.

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