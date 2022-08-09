العودة إلى الوطن.. فيرنر يرحل عن تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي عودة تيمو فيرنر لاعب الفريق إلى لايبزيج خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل فيرنر إلى لايبزيج بعقد يمتد حتى صيف 2026 في صفقة كلفت بحسب التقارير 30 مليون يورو.

فيرنر انضم إلى تشيلسي صيف 2020 في صفقة كلفت خزائن البلوز 50 مليون يورو.

وخاص صاحب الـ26 عاما منذ ذلك الحين 89 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 21 آخرين.

وأرسل فيرنر رسالة وداع إلى جماهير تشيلسي عبر تويتر، كاتبا: "أعزائي مشجعي تشيلسي، اليوم أعلن نهاية رحلتي مع الفريق، أنا ممتن للوقت الذي قضيته داخل هذا النادي الرائع"

وأضاف "في هذه اللحظة، أود أن أعبر عن تقديري لزملائي والمدربين وبالأخص أنتم المشجعين. لقد شعرت بالكثير من الحب والدعم طوال العامين الماضيين، لن أنسى أبدا كيف كنتم جانبي في الأوقات الجيدة والصعبة".

وأتم "لقد رفعنا سويا لقب دوري أبطال أوروبا، لن أنسى الأعنية التي كتبتوها من أجلي، أتطلع أن أعود إلى ستامفورد بريدج من جديد يوما ما. أراكم قريبا".

Thank you and good luck in Germany, Timo! 💙 pic.twitter.com/lKunDCrZkM — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 9, 2022

وشارك فيرنر مع ألمانيا في كأس العالم 2018 ويورو 2020.

وكان تشيلسي تعاقد مع رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي الصيف الحالي تمهيدا لمغادرة فيرنر ورحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر.

وافتتح تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي بفوز أمام إيفرتون بهدف جورجينو.

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