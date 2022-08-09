بعد هبوط أهلي جدة.. السومة إلى العربي القطري معارا

أتم نادي العربي القطري إجراءات التعاقد مع السوري عمر السومة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي العربي تعاقده رسميًا مع السومة لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من صفوف أهلي جدة.

وانتقل السومة لصفوف العربي القطري بعد 8 سنوات بقميص النادي الأهلي الذي هبط لدوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

تم الاتفاق مع النادي الأهلي السعودي على إعارة اللاعب عمر السومة إلى نادينا لمدة موسم واحد وشكر خاص للنادي الأهلي السعودي على حسن التعاون#السومة_عرباوي 🫡 pic.twitter.com/x8jrb9DVNr — Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) August 9, 2022

السومة الهداف التاريخي لأهلي جدة شارك خلال 240 مباراة وسجل 192 هدفا وصنع 30 آخرين منذ انضمامه في صيف 2014 قادما من القادسية الكويتي.

وتُوج السومة مع أهلي جدة بلقب دوري المحترفين السعودي موسم 2015-2016 وكأس ملك السعودية في الموسم ذاته.

كما حصل السومة على لقب هداف الدوري المحترفين السعودي 3 مرات بقميص أهلي جدة.

رحيل السومة جاء بعد أيام من إعلان أهلي جدة التعاقد مع يوسف العبدلي قادما من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، وذلك في عقد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

فيما توصل العربي إلى اتفاق مع السومة بعد رحيل مهاجمه الجابوني أرون بوبيندزا لصفوف الشباب السعودي.

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