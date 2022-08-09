لاعبو غزل المحلة يدعمون الطفلة زينب
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 18:48
كتب : FilGoal
دعم لاعبو غزل المحلة الطفلة زينب قبل مباراة بيراميدز في الدوري المصري.
غزل المحلة يستقبل بيراميدز في الغربية ضمن منافسات الجولة 30 للمسابقة.
ودخل لاعبو غزل المحلة بقمصان خاصة طُبع عليها صورة الطفلة زينب مع جملة "انقذوا زينب".
قبل انطلاق المباراة..
لاعبو غزل المحلة يرتدون قميص #انقذوا_زينب تضامنًا مع الطفلة التي تعاني من مرض الضمور الشوكي pic.twitter.com/kBHD77Z1PV— FilGoal (@FilGoal) August 9, 2022
وتعاني زينب ابنة طنطا من مرض ضمور العضلات الشوكي.
وانطلقت حملة جمع تبرعات لعلاج الطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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لاعبو غزل المحلة يدعمون الطفلة زينب 13 دقيقة | الكرة المصرية