لاعبو غزل المحلة يدعمون الطفلة زينب

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 18:48

كتب : FilGoal

ادعموا زينب - لاعبو غزل المحلة

دعم لاعبو غزل المحلة الطفلة زينب قبل مباراة بيراميدز في الدوري المصري.

غزل المحلة يستقبل بيراميدز في الغربية ضمن منافسات الجولة 30 للمسابقة.

ودخل لاعبو غزل المحلة بقمصان خاصة طُبع عليها صورة الطفلة زينب مع جملة "انقذوا زينب".

وتعاني زينب ابنة طنطا من مرض ضمور العضلات الشوكي.

وانطلقت حملة جمع تبرعات لعلاج الطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

قرار من اتحاد الكرة بشأن شكاوى الحكام

تعرف على منافس الزمالك في أبطال إفريقيا

تعرف على منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على منافس بيراميدز في الكونفدرالية

تعرف على منافس فيوتشر في الكونفدرالية

قبول استقالة عبد الفتاح

غزل المحلة الدوري المصري بيراميدز
نرشح لكم
سموحة لـ في الجول: 40 مليون جنيه سعر بيع عبد الكبير الوادي مباشر في الدوري - غزل المحلة (0)-(1) بيراميدز.. الشناوي يتألق التشكيل - ماو يدعم وسط غزل المحلة.. وصادق وهشام محمد أساسيان مع بيراميدز الكونفدرالية - بيراميدز يواجه الفائز من هلال الساحل وجيتا جولد في دور الـ 32 اتحاد الكرة يعلن: إحالة جميع الشكاوى المقدمة ضد الحكام إلى كلاتنبرج دوري أبطال إفريقيا - الزمالك يواجه إيلكت سبورت في الدور التمهيدي الأول اتحاد الكرة يعلن: كاف يعتمد مشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير في دور الـ32
أخر الأخبار
بسبب التعارض.. نيوكاسل يرتدي قميص الإحماء في مواجهة برايتون 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد هبوط أهلي جدة.. السومة ينتقل إلى العربي القطري موسما على سبيل الإعارة 10 دقيقة | الوطن العربي
لاعبو غزل المحلة يدعمون الطفلة زينب 13 دقيقة | الكرة المصرية
سموحة لـ في الجول: 40 مليون جنيه سعر بيع عبد الكبير الوادي 30 دقيقة | الكرة المصرية
بعد التعاقد مع درينتي.. فريق درجة سادسة إسباني يضم مانوتشو 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما انفرد في الجول – الشباب السعودي يتعاقد مع مهاجم منتخب الجابون 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر في الدوري - غزل المحلة (0)-(1) بيراميدز.. الشناوي يتألق ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - ماو يدعم وسط غزل المحلة.. وصادق وهشام محمد أساسيان مع بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف