التشكيل - ماو يدعم وسط غزل المحلة.. وصادق وهشام محمد أساسيان مع بيراميدز

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 17:31

كتب : FilGoal

بيراميدز - غزل المحلة

يدعم حميد ماو وسط غزل المحلة خلال مواجهة بيراميدز في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري على استاد غزل المحلة.

ويبدأ الثنائي محمد صادق وهشام محمد بشكل أساسي سويا لأول مرة منذ 15 مباراة.

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ويغيب هشام محمد عن تشكيل بيراميدز منذ مواجهة إيسترن كومباني في الجولة 22 من الدوري.

وجاء تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: السيد الشبراوي - معاذ الحناوي – خالد سامي – مصطفى العش

الوسط: أحمد النادري – هشام عادل - أحمد الشيخ - حميد ماو - وليد مصطفى

الهجوم: عبده يحيى

بينما تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي.

الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - هشام محمد - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف.

الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - محمود وادي - إبراهيم توريه - أحمد سامي - عبد الله مجدي - حسين السيد - دودو الجباس - محمود صابر - أحمد فوزي.

ويغيب الثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي عن بيراميدز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 62 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة.

أما غزل المحلة فيسعى للخروج من صراع الهبوط، إذ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.

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