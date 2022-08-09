تنس - نهاية عصر سيرينا ويليامز

أعلنت نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز اعتزالها اللعبة التي هيمنت على عرشها لسنوات طويلة.

وأوضحت سيرينا أنها ستعتزل رسميا بعد بطولة أمريكا المفتوحة للتنس نهاية هذا الشهر.

وقالت سيرينا في تصريحات لمجلة فوج نشرت يوم الثلاثاء: "لقد أستمتعت بالتنس. ولكن الآن، بدأ العد التنازلي".

وأضافت "يجب أن أركز على كوني أما، وأهدافي الشخصية الأخرى، سأستمتع بالتنس في الأسابيع القليلة القادمة".

وتابعت "لم أحب مطلقا كلمة اعتزال، أنا هنا لأخبركم أنني أتطور بعيدا عن التنس، نحو أشياء أخرى مهمة بالنسبة لي".

في يونيو الماضي، عادت ويليامز للعب في منافسات التنس من خلال بطولة إيستبورن بعد غياب دام عام كامل.

واختارت البالغة من العمر 40 عاما اللعب مع التونسية أنس جابر في منافسات الزوجي ببطولة إيستبورن.

ووصل الثنائي إلى نصف النهائي بعد الفوز في أول مباراتين، لكن المشوار توقف بإصابة التونسية.

وشاركت ويليامز مؤخرا في بطولة ويمبلدون التي حققت لقبها 7 مرات من قبل، لكنها ودعت المسابقة من الدور الأول.

سيرينا التي تتم عامها الـ41 الشهر المقبل، لديها 73 لقبا فرديا، وحققت مكاسب مالية تتخطى الـ94 مليون دولار.

ويليامز حققت 23 لقبا في البطولات الكبرى.

وتصدرت سيرينا التصنيف العالمي في 319 أسبوعا، بما في ذلك 186 أسبوعا متتاليا.

سيرينا هي الشقيقة الصغرى لفينوس ويليامز التي تألقت في ملاعب التنس خلال الفترة نفسها.

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