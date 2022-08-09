اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم روجيرو ميكالي

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 16:07

كتب : FilGoal

الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء لتقديم روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي الجديد.

وسيقدم ميكالي للإعلام خلال المؤتمر الذي سيعقد في تمام الساعة 2:00 مساء.

وكان ميكالي قد طلب من مساعديه تجهيز تقرير عن منتخبي مصر للشباب والناشئين.

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كما طلب إعداد قائمة بجميع اللاعبين المصريين المتاحين للانضمام إلى المنتخب الأولمبي مواليد 2001 والأصغر سنا من أجل رسم القائمة المتاحة في الفترة المقبلة.

كان اتحاد الكرة المصري قد أعلن تولي ميكالي تدريب المنتخب الأولمبي لمدة موسمين حتى أولمبياد باريس 2024.

ويضم الجهاز المعاون لميكالي كل من تياجو كونيا مدربا مساعدا وليوناردو فاجونيديس مخطط أحمال وجواو بيدرو محلل أداء.

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