تهديد بالانسحاب وموعد نظام المسابقة.. ماذا بعد اجتماع أعضاء اتحاد الكرة مع أندية القسم الثاني والثالث؟

قرر اتحاد الكرة المصري تحديد موعد نظام الدوري الدرجة الثانية والثالثة خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الحالي حسبما علم FilGoal.com.

وشهدت الفترة الماضية تواصل اجتماعات اتحاد الكرة مع الأندية للبحث عن أفضل نظام يتم تطبيقه في الفترة المقبلة.

اتحاد الكرة بدأ اجتماعاته مع الأندية لمناقشة الشكل الجديد حيث بدأ اجتماع في 2 يوليو مع أندية محافظات الإسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد لمناقشة الشكل والاستماع لرؤية الأندية.

وأقيم اجتماعا في بورسعيد على هامش البطولة الشاطئية مع أندية دمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية مع الأندية.

وصرَح سمير موسى رئيس نادي الزرقا لـ FilGoal.com: "حضرت الاجتماع، ولم تكن هناك قرارات واضحة من أعضاء الاتحاد وقالوا لنا بإن الاتحاد سيجتمع مع كل الأندية لأخذ رأيهم في تحديد شكل المسابقات".

فيما قال جاسر الشاعر رئيس نادي بورفؤاد لـ FilGoal.com: "تحدثنا عن شكل المجموعات في المواسم المقبلة، وهل شكل القسم الثالث سيكون من 12 مجموعة أو 8 مجموعات خاصة وأنه في دوري الـ 8 مجموعات ستضم كل مجموعة 16 فريقا وهو ما سيزيد النفقات على الأندية".

واجتمعت الأندية مع أعضاء اتحاد الكرة بعد ذلك في نادي الاتحاد السكندري ثم أقيم اجتماع أخرى في نادي بلدية المحلة مع أندية محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية.

وصرّح مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة لـ FilGoal.com: "نستمع لآراء اتحاد الكرة لمعرفة الغرض من تطبيق دوري المحترفين كما لابد من استماع اتحاد الكرة للأندية لمعرفة مشاكلهم وطرق تنفيذ هذا الدوري بحيث لا يكون مجرد مسمى فقط".

وتواصلت الاجتماعات واجتمع اتحاد الكرة في نادي لافيينا بحضور أندية محافظات الفيوم والمنيا وبني سويف.

وقال محمود عبد الملك رئيس نادي مغاغة لـ FilGoal.com: "لابد من الاستماع للجميع وبحث مشاكل الأندية قبل تنفيذ المقترحات للبعد عن العشوائية في القرارات، والأندية طالبت بتنفيذ الحفاظ على ممثل للصعيد خلال الاجتماع وجمال علام أبلغنا بتنفيذ دوري المحترفين".

وسبق أن صرّح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بأن اتحاد الكرة يدرس تنفيذ المجموعة الواحدة من 18 فريقا بدلا من 24 فريقا في دوري الدرجة الثانية.

وعلى جانب آخر هناك من رفض إقامة دوري المحترفين خلال موسم 2023-24 مع هبوط 9 أندية من كل مجموعة الموسم المقبل.

إذ قال نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام لـ FilGoal.com: "أندية مطروح ترفض دوري المحترفين وإذا تم تنفيذه سيكون قرارنا هو تجميد النشاط والانسحاب من الدوري".

وأتم "سيكون هناك رابطة لإدارة القسم الثاني خلال الأيام المقبلة".

ومن المنتظر قبل صدور القرار النهائي من اتحاد الكرة بدوري المحترفين من مجموعة واحدة.

وستضم 18 فريقا بدلا من 24، 3 أندية هابطة من الممتاز و3 أندية صاعدة من القسم الثالث و12 نادٍ من الدرجة الثانية بمعدل 4 أندية من كل مجموعة.

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