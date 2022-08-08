أحمد سامي: رعونة اللاعبين وعدم التوفيق سبب التعادل أمام إنبي

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 22:10

كتب : بسام أبوبكر

أحمد سامي - سيراميكا كليوباترا

يرى أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا أنّ عدم التوفيق ورعونة اللاعبين من أسباب التعادل أمام إنبي.

وتعادل سيراميكا كليوباترا سلبيا مع إنبي على ملعب "المقاولون العرب" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

وقال سامي في تصريحات لـ أون تايم سبورتس: "سنحت لنا العديد من الفرص السهلة خلال المباراة ولم نستغلها بسبب رعونة اللاعبين بالإضافة إلى عدم التوفيق".

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وأضاف "المباريات القادمة ستكون أمام أندية قمة الدوري، هدفنا سيكون حصد الثلاث نقاط. منذ قدومي لـ سيراميكا وهدفي واحد فقط هو الفوز".

ويواجه سيراميكا كليوباترا فيوتشر صاحب المركز الرابع في الـ18 من أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وأتم "الموسم المقبل سيكون صعبا للغاية، ورغم ذلك فإن طموح الفريق في النسخة الجديدة هو التواجد في المربع الذهبي".

وتستمر سلسلة اللا فوز لكتيبة أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا للمباراة الخامسة على التوالي (ثلاثة تعادلات وهزيمتين).

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر بعد التعادل برصيد 35 نقطة.

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