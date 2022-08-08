انتهت كما بدأت.. سيراميكا يتعادل سلبيا مع إنبي

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوبترا - إنبي

تعادل سيراميكا كليوباترا سلبيا مع إنبي على ملعب "المقاولون العرب" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

الفريقان دخلا المباراة بنفس عدد النقاط ومع التعادل سلبيا بقيت الأمور على حالها.

وبهذه النتيجة، أصبح سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 35 نقطة فيما يحتل إنبي المركز التاسع بالرصيد ذاته.

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وتستمر سلسلة اللافوز لكتيبة أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا للمباراة الخامسة على التوالي (ثلاثة تعادلات وهزيمتين).

التشكيل

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تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من جانب الضيوف، إذ سدد جون إيبوكا لاعب إنبي عند الدقيقة 18 كرة قوية أبعدها الحارس عامر عامر ثم الدفاع إلى ركنية من جهة اليمين.

ورد أصحاب الأرض من جانب شريف دابو لاعب سيراميكا عند الدقيقة 22 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن أبعدها الحارس عبد العزيز البلعوطي عن مرماه.

وجاءت أولى فرص المباراة من جانب شريف دابو عند الدقيقة 28 بعد إنفراء بالمرمى لكن تدخل معه الحارس عبد العزيز البلعوطي وأبعد الكرة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، حاول مؤمن راضي لاعب إنبي افتتاح أهداف المبارة من يسار منطقة الجزاء لكن أمسك بها الحارس عامر عامر بثبات.

ومع بداية الشوط الأول في الدقيقة 48، أرسل محمد التوني لاعب سيراميكا كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن أبعدها مدافع إنبي علي فوزي.

وواصل فريق سيراميكا السيطرة على الكرة عن طريق أحمد محسن من جهة اليسار لكن أبعدها دفاع إنبي عن مناطق الخطورة.

وجاءت ثاني أخطر فرص المباراة في الدقيقة 77 عن طريق رأسية حمزة مجدي لاعب سيراميكا من على حدود منطقة الــ 6 ياردات لكن أمسك بها الحارس عبد العزيز البلعوطي على مرتين من منتصف مرماه.

وفي الدقائق الأخيرة في المباراة كاد مصطفى سعد "ميسي" أن يخطف هدف الفوز لـ سيراميكا بعد كرة بدأها محمد إبراهيم الذي مرر بشكل رائع. ليقابلها ميسي بتسديدة ردت من القائم الأيمن لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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