مصدر من الاتحاد لـ في الجول: محمد عمر يشرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد

علم FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد السكندري أن النادي قد أسند مهمة الإشراف على كرة القدم لمحمد عمر نجم الفريق السابق.

وعقد محمد مصيلحي رئيس النادي ولجنة الكرة بالنادي جلسة مع محمد عمر وتم خلالها إسناده مهمة الإشراف على الفريق واحتيار جهاز فني جديد.

ورفضت اللجنة أسماء المدربين الذين طرح محمد اسميهما من خارج النادي وهم حمادة صدقي ومحمد يوسف، وطالبته بتشكيل جهاز من أبناء النادي.

ويدرس عمر أسماء التي ستتواجد في الجهاز الفني الجديد وذلك بعد رفضه تولي الإدارة الفنية للفريق.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق طرح اسم حمادة صدقي ليكمل الموسم كمدير فني للاتحاد.

وقبلت الإدارة اعتذار عماد النحاس عن عدم استكمال مهمته، بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثية دون رد مساء الأحد.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفاز الاتحاد في مباراة واحدة فقط بآخر 6 مباريات خاضها بالدوري المصري.

ويفصل الاتحاد 6 نقاط عن المركز 16 أقرب مراكز الهبوط الذي يحتله إيسترن كومباني.

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