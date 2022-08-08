إنتر يعلن فسخ تعاقده مع سانشيز بالتراضي

أعلن إنتر توصله لاتفاق لفسخ التعاقد مع أليكسيس سانشيز لاعب الفريق بالتراضي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

أليكسيس سانشيز النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

ابن الـ33 عاما انتقل لإنتر معارا من مانشستر يونايتد في 2019 قبل أن يتحول لانتقال دائم في 2020.

ويهتم أكثر من ناد بضم سانشيز على رأسهم مارسيليا الفرنسي.

وشارك سانشيز في 108 مباراة مع إنتر ميلان، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 23 آخرين.

وفاز سانشيز بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

وتعاقد إنتر هذا الموسم مع خواكين كوريا بشكل نهائي من لاتسيو، وروميلو لوكاكو من تشيلسي وكريستيان أسلاني من إمبولي على سبيل الإعارة، بجانب أندري أونانا وهنريك مختياريات في صفقتي انتقال حر.

إنتر أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني للدوري بفارق نقطة واحدة عن إيه سي ميلان البطل.

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