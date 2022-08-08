أشرف صبحي يكشف دور كلاتنبرج.. وموقف لجنة الوزارة من نهائي أبطال إفريقيا

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن التعاقد مع مارك كلاتنبرج خبير التحكيم سيكون بمسؤولية كاملة عن لجنة الحكام.

وأشاد وزير الرياضة بأداء منتخب الشباب الذي حقق وصافة كأس العرب تحت 20 عاما بعد الخسارة من السعودية بركلات الترجيح.

وقال صبحي عبر إذاعة ميجا إف إم: "منتخب الشباب مهم جدا بالنسبة لنا لأنه بناء للمستقبل، ندعم الفريق ونساندهم".

وأضاف "حازم إمام ومجلس إدارة الاتحاد المصري بدأ خطة تطوير مثل التعاقد مع خبير تحكيم وروي فيتوريا لقيادة المنتخب".

وبسؤاله عن صلاحيات كلاتنبرج شدد "الأمور واضحة طالما تم التعاقد مع خبير أجنبي بمبلغ تعاقدي فسيتولى بمسؤولية كاملة كخبير ورئيس للجنة الحكام".

وبالحديث عن تصريحات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن إدانة لجنة وزارة الرياضة لموقف الاتحاد المصري لكرة القدم من نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أجاب أشرف صبحي "الجمعيات العمومية هي المسؤولة على اتخاذ قراراتها لمن يدير".

وأوضح "بالفعل اللجنة برأت ساحة الأهلي وأرسلنا إلى اتحاد الكرة بوجود خطأ بشأن مشكلة نهائي إفريقيا وطالبناه بقراراته ومخاطبة الأهلي وعدم تكرار الأمر في المستقبل".

وعن تقارير تقدم مصر لاستضافة مونديال 2030 بملف مشترك مع السعودية واليونان قال صبحي: "لدينا إمكانيات لاستضافة منافسة بحجم كأس العالم، نجهز نفسنا لأمور كثيرة للمستقبل".

واختتم تصريحاته "لن أفصح عن كل شيء لأنها سرية ولكن ليست بالشكل المثار بشأن ملف مشترك مع السعودية واليونان".

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