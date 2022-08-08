ليفاندوفسكي: بايرن لن يتأثر برحيلي.. وأعتذر للجماهير

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 16:14

كتب : FilGoal

احتفال ليفاندوفسكي بهدفه في مرمى فياريال

يؤمن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي بأن ناديه السابق بايرن ميونيخ لن يتأثر برحيله، كما قدم اعتذارا لجماهير البافاري عن الطريقة التي رحل بها.

فريق بايرن سجل 11 هدفا في أول مباراتين بالموسم الجديد ليعلن بقوة قدرته على تخطي مرحلة ليفاندوفسكي.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لقناة SPORT1: "بايرن كان ولا يزال أحد أفضل الفرق في أوروبا. يمكنك أن ترى ذلك في المباريات الأولى للموسم الجديد".

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وأضاف "ليس لدي شك في أنهم سيسجلون العديد من الأهداف بدوني. أنا متأكد من أن اللاعبين الآخرين سيسجلون المزيد من الأهداف الآن مقارنة بالسنوات السابقة".

وتابع "فريق بايرن الحالي مرن للغاية ويتمتع بجودة عالية لدرجة أنه لا يحتاج إلى مهاجم رقم 9 كلاسيكي".

وعن تصريحاته قبل مغادرة بايرن، قال ليفاندوفسكي "أعلم أن هذا أغضب الكثير من الجماهير، أستطيع أن أتفهم غضبهم والآن فقط يمكنني أن أعتذر لهم عن ذلك".

وأردف "كان من المهم والضروري بالنسبة لي أن أوضح رغبتي بمغادرة النادي".

وواصل "في النهاية نحن جميعا بشر، أليس كذلك؟ بعد 12 عاما في ألمانيا، كان من الواضح لي أنني أرغب في تجربة جديدة".

وشدد البولندي "أردت أن أوضح ذلك، لأنه لم يكن من السهل على بايرن الموافقة على بيعي خلال هذه المرحلة".

وأتم "كان وضعا صعبا لكل الأطراف وكان علينا أن نجد أفضل حل".

المهاجم البولندي وقع على عقد يربطه بالنادي الكتالوني لأربع سنوات مقبلة.

ولا يشعر روبرت بالغربة في صفوف ناديه الإسباني الذي انضم له قبل أيام، حسب وصفه.

خلال أيامه الأولى بصفوف برشلونة، قال ليفاندوفسكي في تصريحات لقناة ناديه: "أشعر بسعادة بالغة، لأ أشعر أنني انضممت إلى برشلونة منذ أيام، بل منذ عدة أشهر، هناك دعم كبير للغاية من زملائي والجهاز الفني بقيادة تشافي هيرنانديز".

برشلونة تعاقد مع ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي أن الصفقة كلفته 45 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات.

وذكر النادي الكتالوني أن قيمة الشرط الجزائي في تعاقد ليفاندوفسكي ستكون 500 مليون يورو.

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