عامر حسين يجتمع بـ فيتوريا للترتيب من أجل الموسم الجديد

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 13:30

كتب : FilGoal

روي فيتوريا مدرب منتخب مصر

عقد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك للعمل على تنسيق الفترة الخاصة بتوقفات المنتخب خلال الموسم المقبل.

وقدّم عامر حسين خلال الجلسة شرحا تفصيليا لتوقفات المنتخب في الفترة الماضية والتي وصلت إلى 108 أيام.

أخبار متعلقة
كرة يد – خسارة ناشئات مصر أمام المجر.. والمنافسة على المركز الخامس كأس العرب للشباب.. السعودية تحتفظ باللقب بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح كأس العرب للشباب - صلاح باشا يسجل للمرة الثالثة على التوالي مع مصر ريمونتادا أمام غانا تقود مصر إلى كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية

وشهدت الفترة الماضية مشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا في الكاميرون ثم التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم ثم التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وبالإضافة للبطولة العربية التي أقيمت في قطر.

وتم التطرق خلال الجلسة للمرحلة المقبلة ودوري الموسم الجديد ومعرفة طلبات فيتوريا وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وتواجد فيتوريا الفترة الماضية في مدين ةالإسكندرية لحضور عدد من المباريات والاجتماع مع المديرين الفنيين.

وحضر فيتوريا أربع مباريات في الإسكندرية منذ يوم الخميس الماضي.

كما اجتمع المدرب البرتغالي مع كل من عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد، ونونو ألميدا مدرب فاركو وأخيرا عبد الحميد بسيوني المدير الفني لسموحة على هامش الزيارة.

طالع أيضا..

رحيل عماد النحاس

الأهلي يعمق جراح الاتحاد

4 عروض لنجم الأهلي الصاعد

خطوة جديدة من الزمالك في أزمة أنس أسامة

موعد مباراة الأهلي أمام المصري

روي فيتوريا منتخب مصر مصر عامر حسين
نرشح لكم
مرتضى: هل فوت النحاس للأهلي كما اتهموا بسيوني؟ وإبراهيم نور الدين "كان ناقص يطرد مصيلحي" مواعيد مباريات الإثنين 8 أغسطس 2022 – دوري مصري وناشئات اليد الاتحاد السكندري يعلن رحيل عماد النحاس والده: أحمد سيد غريب تلقى 4 عروض بالفعل.. وتدرب مرتين فقط مع الفريق الأول مؤتمر سواريش: حظوظ الدوري؟ يجب أن نكون واقعيين.. ولكننا الأهلي ونلعب لأجل الفوز مؤتمر النحاس: بعض لاعبي الاتحاد لا يدركون قيمة النادي ولا أعلم من أين لهم بهذا الهدوء! موعد مباراة الأهلي أمام المصري في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق ليلة تألق الشباب.. الأهلي يستعيد التوازن ويضرب الاتحاد السكندري بثلاثية
أخر الأخبار
سكاي: يونايتد يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس على ضم لاعبه 52 دقيقة | ميركاتو
جوارديولا: هالاند يشبه ميسي في هذا الأمر.. وتألقه لن يحل كل مشاكلنا ساعة | الدوري الإنجليزي
عامر حسين يجتمع بـ فيتوريا للترتيب من أجل الموسم الجديد ساعة | الكرة المصرية
موندو ديبورتيفو: لا محادثات بين لابورتا وميسي من أجل العودة ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: لايبزيج يتفق مع تشيلسي على ضم فيرنر 2 ساعة | ميركاتو
مدير بايرن يرد على تقارير ارتباط ساني بـ مانشستر يونايتد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: التجنيد سبب تغيب مصطفى فتحي عن معسكر التعاون 2 ساعة | الوطن العربي
لاجازيتا ديلو سبورت: رويز أتم اتفاقه مع سان جيرمان.. وموقف نابولي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف