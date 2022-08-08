عامر حسين يجتمع بـ فيتوريا للترتيب من أجل الموسم الجديد

عقد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك للعمل على تنسيق الفترة الخاصة بتوقفات المنتخب خلال الموسم المقبل.

وقدّم عامر حسين خلال الجلسة شرحا تفصيليا لتوقفات المنتخب في الفترة الماضية والتي وصلت إلى 108 أيام.

وشهدت الفترة الماضية مشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا في الكاميرون ثم التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم ثم التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وبالإضافة للبطولة العربية التي أقيمت في قطر.

وتم التطرق خلال الجلسة للمرحلة المقبلة ودوري الموسم الجديد ومعرفة طلبات فيتوريا وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وتواجد فيتوريا الفترة الماضية في مدين ةالإسكندرية لحضور عدد من المباريات والاجتماع مع المديرين الفنيين.

وحضر فيتوريا أربع مباريات في الإسكندرية منذ يوم الخميس الماضي.

كما اجتمع المدرب البرتغالي مع كل من عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد، ونونو ألميدا مدرب فاركو وأخيرا عبد الحميد بسيوني المدير الفني لسموحة على هامش الزيارة.

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