موعد مباراة الأهلي أمام المصري في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الأهلي لمواجهة المصري في الجولة 30 من الدوري الممتاز.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للدوري برصيد 59 نقطة من 28 مباراة.

ويحتل المصري المركز الـ11 برصيد 33 نقطة من 29 مباراة.

الأهلي فاز في مباراته الأخيرة على الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر، تعادل المصري مع طلائع الجيش دون أهداف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 10 أغسطس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد برج العرب.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1

ويعلق على اللقاء بلال علام.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز المصري بهدف دون رد.